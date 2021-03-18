Eski modelden şoke eden hareket: Evine gelen polisleri üstsüz karşıladı

47 yaşındaki Kate Fischer olarak bilinen asıl adı Tziporah Malkah olan eski manken, evine gelen polislere kapıyı üstsüz bir şekilde açtığı anları sosyal medyada yayınladı. Olay, durumun mahkemeye yansıması sonucunda ortaya çıktı.

3 Ocak tarihinde yaşanan olayda, Memur Harley Johnson’ın iddiasına göre; hakkında şikayet bulunan Kate Fischer’ın evine gittiğinde eski mankenin cep telefonu ile yaşananları Facebook sayfasından canlı olarak yayınladığını ve bu sırada kendisinin üstsüz olduğunu dile getirdi. Kate Fischer'ın çatışmacı bir hali olduğunu söyleyen posli memur, kendisini defalarca uyarmasına rağmen tavrından vazgeçmediğini dile getirdi.

INSTAGRAM VE FACEBOOK YAYINLARI İÇİN AYRI AYRI SUÇLANDI

Milyarder James Packer'in eski nişanlısı, Ulladulla karakolunda alınan ifadesi sonucu Instagram ve Facebook'ta yayınlamakla ayrı ayrı suçlandı.

Mahkeme karşısına çıkan Kate Fischer’ın dava boyunca ağladığı ve kanıtların gösterildiği esnasında yüzünü kapattığı kaydedildi.

Davaya tanık olarak katılan Kate Fischer’ın eski sevgilisi, bir arkadaşı tarafından mesajlar konusunda uyarıldığını ve Bayan Fischer'in sosyal medya hesaplarının ekran görüntülerini almaya başladığını söyledi.

Avukatı, Kate Fischer’ın suçsuz olduğunu iddia etti ve sosyal medya hesaplarında paylaşımları yayınlayan kişi hakkında hiçbir kanıt olmadığını iddia etti.

Duruşmaya 6 Ağustos'ta devam edilecek.

