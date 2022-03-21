Eski Rus ajanı Aliia Roza, eğitimini anlattı! “Seks teknikleri öğretildi”

Rusya Devlet Başaknı Vladmir Putin için yıllarca çalışan eski bir Rus ajanı, kendisine en iyi cinsel birlikteliğin nasıl yapılacağının öğretildiği askeri bir akademide eğitim aldığını belirtti. 37 yaşındaki Aliia Roza, silah ve dövüş sanatları eğitiminin yanı sıra baştan çıkarma teknikleri ile silahlandırıldıktan sonra 18 yaşında “mükemmel asker” haline getirildiğini söyledi. Suç liderlerinin sırlarını açığa çıkartmak için özel görevlerde ajanlık yapan Roza, “Cinsel eğitim gerçekten önemliydi. Çünkü en iyi sevgili olmak zorundaydım. Yoksa suç liderlerini nasıl baştan çıkartırdım?” dedi.

GÖREVİ: ÇETE LİDERLERİNİ BAŞTAN ÇIKARTMAKTI

Ajanlık görevinden ayrıldıktan sonra Kaliforniya’da 15 milyon sterlinlik bir malikanede yaşayan Roza, şimdilerde tamamen farklı bir hayat seçerek kendisine ait bir moda markası yönetiyor. Önceki işine dair detayları paylaşmaktan çekinmediğini ifade eden Roza, bir uyuşturucu çetesinin liderine aşık olduktan Rus casusu olduğunun ifşa edildiğini belirtti.

Görevinin detayları hakkında bilgi veren Roza, en önemli noktanın cinsellik olduğunu söyledi. Roza, “Bu kişinin size sadece iyi davranmasını değil, aynı zamanda istediğiniz bilgiyi vermesi için aşık olmasını sağlamanız gerekir. Çünkü bu kişinin size güvenmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.



