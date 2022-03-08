Eski Rus casusu Anna Chapman sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündem yarattı! “Böyle inanç dalgası görmedim”

40 yaşındaki Rus casusu Anna Chapman, ilk olarak 2010 yılında FBI tarafından Rus ajanı olarak ifşa edildiğinde manşetlerdeki yerini aldı. Rus-Amerikan casus takasının bir parçası olarak aynı yıl Rusya’ya iade edilen Chapman, ülkesinde modellik yapmaya başladı.

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan eski casus son olarak Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline dair yaptığı açıklamalarda gündeme geldi. Vladimir Putin’i ve Ukrayna’da savaşan hemşehrilerini öven eski ajanın ifadeleri bazı kullanıcıların tepkisini topladı.

RUS ASKERLERİNE ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini desteklediğini belirten Chapman, yeşil bir elbisenin içinde çekildiği fotoğrafına, “Ülkemizde ve Rus halkında hayatımda böyle bir vatanseverlik ve inanç dalgası görmedim... Bunun için teşekkür ederim” notunu ekledi. Chapman’ın paylaşımı bazı takipçilerinden destek toplarken savaş karşıtı kullanıcıların ağır eleştirilerine neden oldu.



