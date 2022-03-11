Eski Rus ajanından şaşırtan Putin açıklaması! “Sonuna kadar gidecek”

SSCB’de doğan Aliia Roza gerçek hayatta Red Sparrow olarak yetiştirildi ve bir Rus ajanı olması için büyütüldü. Suç liderlerinin sırlarını açığa çıkartmak için özel görevlerde ajanlık yapan Roza, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin olarak çarpıcı bir açıklamada bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile aynı askeri programda eğitim alan eski Rus ajanı, Rus liderinin Ukrayna’da sonuna kadar gideceği konusunda uyardı. Ajanlık görevinden ayrıldıktan sonra Kaliforniya’da 15 milyon sterlinlik bir malikanede yaşayan Roza, şimdilerde tamamen farklı bir hayat seçerek kendisine ait bir moda markası yönetiyor.

“SAKİN VE SOĞUKKANLI OLMAYI ÖĞRENDİK”

Yüksek rütbeli bir Rus askeri generalinin kızı olan Roza, ülkesinin düşmanlarını sırlarını elde etmek için baştan çıkartmak için kullanılan üst düzey bir casustu. 37 yaşındaki bir suç liderine aşık olduktan sonra görevinden ayrılan Roza, Putin’in askeri olarak aldığı eğitimden söz etti. Aynı eğitim programından kendisininde geçtiğini söyleyen Roza, “Putin ile aynı askeri programda eğitildim ve çok stresli bir durumda nasıl sakin ve soğukkanlı kalacağımızı öğrendik. Ukraynalıların savaşmasını ve tüm dünyadan destek almasını beklemiyordu. Sayın Putin her zaman kazanır; bu savaşı kaybedemez ve yedekleyemez, çünkü itibarını zedeler. Sonuna kadar gidecek” dedi.

Bütün insanların barış içinde yaşadığı bir dünyanın hayalini kurduğunu ifade eden Roza, hem Ukrayna’da hem de Rusya’da bulunan arkadaşları ve ailesi için endişeli olduğunu itiraf etti. Roza, Bütün insanların barış içinde yaşadığını hayal edin. Bunun mümkün olmasını umuyorum” diye konuştu.



