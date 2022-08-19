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Eski seks suçlusu sokakta çıldırdı! İnsanlarla konuşan adama bir anda...

19.08.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin New York eyaletinde bulunan Bronx bölgesinde gerçekleşen olayda Bui Van Phu isimli bir adam, bir restoranın önünde insanlarla etkileşim halinde olan Jesus Cortes'e aniden saldırdı. Talihsiz adamı ölümcül hasarlar içinde bırakan Phu, cinayetten suçlu bulundu. Ancak daha sonra, suçlamaların düşmesinin ardından kefaletle serbest bırakıldı.

Eski seks suçlusu sokakta çıldırdı! İnsanlarla konuşan adama bir anda...

55 yaşındaki Bui Van Phu, geçtiğimiz Cuma günü Fordham Heights'taki bir restoranın önünde 52 yaşındaki Jesus Cortes'i bir nakavt yumruğuyla bilinçsiz hale getirdi. Phu, meydana gelen saldırının ardından tutuklandı ancak daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.

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YUMRUKLAYIP DEVİRDİ

saldırı5

Yetkililer, Cortes'in durumunun beyin ameliyatı gerektirdiğini ve şu anda tıbbi olarak komada olduğunu açıkladı. Yayınlanan görüntüler Cortes'in restoran çıktığını ve bir grup erkek ve kadınla etkileşime geçtiğini gösteriyordu. Phu ise daha sonra bir çift eldiven giyip kurbanı yumruklayarak yere devirirken görüldü.

TANIŞMIYORLAR

Polise göre, herhangi bir konuşma ya da tartışma olmadan, eldivenli kişi kurbanın yüzüne yumruk attı ve ardından restorana geri döndü. Daha sonra ise bilinmeyen yerlere gitti. Bir polis sözcüsü, "Kurbanın kafatası kırığı, elmacık kemiği kırığı ve beyninde kanama meydana geldi" dedi. Polis, Phu ve Cortes'in birbirlerini tanımadıklarını ve yumruktan önce aralarında herhangi bir etkileşimin görünmediğini de ekledi.

ÜST DÜZEY SEKS SUÇLUSU

Olayın ardından Phu'nun sicilinin kalabalık doluğu keşfedildi. Saldırganın, 1995 yılında Bronx'ta birinci derece cinsel istismardan suçlu bulunduğu ve eyalet kayıtlarına göre 17 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunduğu için şu anda en üst düzey seks suçlusu olarak kayıtlı olduğu ortaya çıktı.

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SERBEST KALDI

nakavt

Cortes'e saldırmasının ardından Phu, cinayete teşebbüsle suçlandı. Yetkililere bir adama yumruk attığını ancak sonra ona ne olduğunu bilmediğini itiraf ettiği iddia edildi. Ancak suçlamaların düşmesinin ardından kefaletle serbest bırakıldı.

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