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Televizyon sınırlarını zorladı! Çiftlerin cinsel ilişki görüntülerini izleyip yorum yapıyor

19.08.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisini bir seksolog olarak tanımlayan ve 150’den fazla ülkede çiftlerin cinsel yaşamını tedavi etmek için hareket eden Caitlin V. Neal artık terapilerini televizyona taşıdı. Cinsel hayatında sorun olduğunu düşünen çiftlerin katıldığı programda Caitlin V. önce ikilinin görüntülerini izliyor. Ardından ise çözüm önerilerini sunuyor.

Televizyon sınırlarını zorladı! Çiftlerin cinsel ilişki görüntülerini izleyip yorum yapıyor

Çiftlerin ilişkilerinde en başarılı yakınlığa sahip olmalarına yönelik olarak püf noktalarını paylaşan ilişki koçu ve seksolog Caitlin V. Neal, “Konuşmaya dayalı koçluk seansları yaptığımızda, insanlardan ifade etme yeteneğimizin çok ötesinde bir şeyi kelimelerle tanımlamalarını istiyorum: cinsel bir karşılaşma. Bu yüzden kelimelerle zor ifade edilen bir durumu hareketlerle takip etmenin daha kolay olduğunu anladım” dedi.

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YATAK ODALARINA KAMERA KURMALARINI İSTİYOR

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Seanslarından önce danışanlarından yatak odaların kamera kurmalarını ve cinsel ilişkiye girmelerini isteyen Neal, ardından ise bu görüntüleri izleyerek çıkarımda bulunuyor.

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Görüntüleri tamamen profesyonel bir gözle izlediğini dile getiren Neal, “Amacım onlardan bilgi almak için tarafsız ve şefkatli bir üs bulmak. İnsanların kendi özel hayatlarında yaşadıkları her şeyin normal olduğunu bilmelerini ve umutsuzluk duygusuyla başbaşa kalmalarını engellemeyi umuyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki seksolog
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