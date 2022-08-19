Televizyon sınırlarını zorladı! Çiftlerin cinsel ilişki görüntülerini izleyip yorum yapıyor

Çiftlerin ilişkilerinde en başarılı yakınlığa sahip olmalarına yönelik olarak püf noktalarını paylaşan ilişki koçu ve seksolog Caitlin V. Neal, “Konuşmaya dayalı koçluk seansları yaptığımızda, insanlardan ifade etme yeteneğimizin çok ötesinde bir şeyi kelimelerle tanımlamalarını istiyorum: cinsel bir karşılaşma. Bu yüzden kelimelerle zor ifade edilen bir durumu hareketlerle takip etmenin daha kolay olduğunu anladım” dedi.

YATAK ODALARINA KAMERA KURMALARINI İSTİYOR

Seanslarından önce danışanlarından yatak odaların kamera kurmalarını ve cinsel ilişkiye girmelerini isteyen Neal, ardından ise bu görüntüleri izleyerek çıkarımda bulunuyor.

Görüntüleri tamamen profesyonel bir gözle izlediğini dile getiren Neal, “Amacım onlardan bilgi almak için tarafsız ve şefkatli bir üs bulmak. İnsanların kendi özel hayatlarında yaşadıkları her şeyin normal olduğunu bilmelerini ve umutsuzluk duygusuyla başbaşa kalmalarını engellemeyi umuyorum” dedi.



