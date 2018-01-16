Eski sevgiliden sürpriz kutlama

Eski sevgilisi Murat Karabova’ın organize ettiği partiden çıkarken görüntülenen Seda Sayan, sürpriz kutlama karşısında duygulandığını söyledi. Sanatçı, “Milano’da arkadaşlarımla kutlamıştım daha önce. Şimdi de dostlarımla kutlama yaptım. Aldığım hediyeleri söylemeyeceğim tabii ki!” diyerek bilekliğini ve çantasını gösterdi.

Lerzan Mutlu’yla barışması hakkında konuşan Sayan, “Çok özlemişim Lerzan’ı. Ben çağırdım gel diye” dedi. Demet Akalın’la yaşadıkları kriz için de şöyle konuştu: “Çok üzüldüm o gün. Programda teknik bir hata oldu. Demet ve Okan sonuna kadar haklı. Özür de diledim defalarca.”

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