MAGAZİN

Eski sevgiliden sürpriz kutlama

MAGAZİN HABERLERİ | 16.01.2018 11:37 | Son Güncelleme 8 saat önce

Seda Sayan, yeni yaşını önceki akşam Etiler’deki Scarlet isimli mekanda kutladı.

Eski sevgiliden sürpriz kutlama

Eski sevgilisi Murat Karabova’ın organize ettiği partiden çıkarken görüntülenen Seda Sayan, sürpriz kutlama karşısında duygulandığını söyledi. Sanatçı, “Milano’da arkadaşlarımla kutlamıştım daha önce. Şimdi de dostlarımla kutlama yaptım. Aldığım hediyeleri söylemeyeceğim tabii ki!” diyerek bilekliğini ve çantasını gösterdi.

Lerzan Mutlu’yla barışması hakkında konuşan Sayan, “Çok özlemişim Lerzan’ı. Ben çağırdım gel diye” dedi. Demet Akalın’la yaşadıkları kriz için de şöyle konuştu: “Çok üzüldüm o gün. Programda teknik bir hata oldu. Demet ve Okan sonuna kadar haklı. Özür de diledim defalarca.”

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Anahtar Kelimeler:
seda sayan Murat Karabova

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