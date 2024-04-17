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  4. Eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın dekoltesine gönderme yaptığı iddia edilmişti! Cem Yılmaz'dan açıklama gecikmedi

Eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın dekoltesine gönderme yaptığı iddia edilmişti! Cem Yılmaz'dan açıklama gecikmedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.04.2024 12:23
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Geçtiğimiz günlerde GQ'nun New York'ta düzenlediği 'GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri' gecesine katılan Serenay Sarıkaya, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle gündem olmuştu. Sarıkaya'nın iddialı tarzı olay olurken eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın yaptığı bir paylaşım gönderme olarak algılanmıştı. Cem Yılmaz'dan 'gönderme' iddialarına açıklama gecikmedi.

Eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın dekoltesine gönderme yaptığı iddia edilmişti! Cem Yılmaz'dan açıklama gecikmedi

Son olarak Aile dizisinde rol alan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, New York'ta düzenlenen GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri gecesine katılmıştı. Gecede GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü’nü alan ünlü isim, stiliyle adından söz ettirdi.

Derin göğüs dekoltesiyle uzun süre gündem olan Serenay Sarıkaya'nın tarzı konuşulurken eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın yaptığı bir paylaşım dikkat çekti.

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Cem Yılmaz, rahatsızlığı nedeniyle ayrık gözlere sahip olan oyuncu Marty Feldman'ın fotoğrafını paylaştı. Yılmaz'ın paylaşımının ardından bazı takipçileri, bu paylaşımın Serenay Sarıkaya'ya gönderme olduğunu iddia etti.

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KONU SERENAY SARIKAYA DEĞİLMİŞ

Son gösterisinde konuya dair açıklama yapan Cem Yılmaz, rahatsızlığı nedeniyle ayrık gözlere sahip olan aktör Marty Feldman'ın fotoğrafını paylaştığını söyledi.

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Cem Yılmaz, göz muayenesine gittiğini kontrollerde sağ gözünün yüzde 50 oranında görmediğini açıkladı. Retina problemi yaşadığını dile getiren ünlü komedyen, doktorun lazerle işlem uyguladığını ve 6 ay ile 1 sene arasında düzeleceğini belirtti. Yılmaz, paylaşımı da bu nedenle yaptığını ifade etti.

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