Eski sevgilisine yaptığı gönderme çok konuşulmuştu! Sinan Akçıl'dan Hadise'ye bir tepki daha

Sahne şovları ve iddialı kostümleri ile adından söz ettiren Hadise, 19 Mayıs'ta verdiği konserinde giydiği mayolu kostümü ile 10. Yıl Marşı'nı okumuş ve bu hareketi ile çok eleştirilmişti.

"Bu kıyafetle marş okunmaz" eleştirilerine katılan isimlerden bir tanesi de ünlü ismin eski sevgilisi Sinan Akçıl olmuştu. Akçıl, sosyal medya üzerinden "Çıktık 'açık' alınla 10 yılda her savaştan" paylaşımı yapmış ve bu göndermesi uzun süre konuşulmuştu.

O PAYLAŞIMI AÇIKLADI

Sinan Akçıl'dan yeni bir Hadise açıklaması daha geldi. Yaptığı paylaşımı açıklayan Akçıl, "saygı meselesi bu" diyerek 'Benim hayatıma girmiş olsun olmasın hiç kimsenin, kimsenin sahne kıyafetine karışma hakkı yok ama bir bayrak ve bir marş durumunda yurt dışında nasıl bir takım giyiniliyorsa o saygıyı gösteriyorlarsa bunun bizde de olması gerektiğini düşünüyorum. Fikrimin de arkasındayım' dedi.





