Eski sevgilisini tecavüz edip öldürmüştü! Zehirli iğneyle idam edilen transseksüel McLaughlin ABD tarihine geçti

ABD’de ilk kez bir transseksüelin idam cezası infaz edildi. Missouri eyaletinde, eski sevgilisini tecavüz ettikten sonra öldüren 49 yaşındaki Amber McLaughlin’e dün yerel saatle 19.00 sıralarında zehirli iğneyle idam cezası uygulandı. McLaughlin, aynı zamanda ABD’de bu yıl idam edilen ilk kişi oldu.

ESKİ SEVGİLİSİNE MUSALLAT OLMUŞTU

Amber McLaughlin, cinsiyet değiştirmeden önce 2003 yılında 45 yaşındaki eski sevgilisi Beverly Guenther’i ayrıldıktan sonra uzun süre takip etmiş, polis hakkında uzaklaştırma kararı çıkarmıştı.

TECAVÜZ EDİP ÖLDÜRDÜ, CESEDİNİ IRMAK KIYISINA ATTI

McLaughlin, cinayet günü Guenther’i St Louis’teki ofisinde tecavüz edip mutfak bıçağıyla öldürmüş, cesedini Mississippi Nehri yakınlarına atmıştı.

AVUKATLARI "ÇOCUKLUĞU PROBLEMLİYDİ" DEDİ

Mahkeme jürisi, 2006 yılında McLaughlin’i cinayetten suçlu bulmuş, ancak cezası konusunda anlaşmaya varamamıştı. Bunun üzerine devreye giren yargıç, McLaughlin hakkında idam kararı vermişti.

Avukatları, problemli bir çocukluk geçirdiği ve akıl sağlığı sorunlarının bulunduğu gerekçesiyle McLaughlin’in cezasının müebbet hapse çevrilmesini talep etmişti.

(İHA)

