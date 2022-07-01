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Eski Survivor Panorama sunucusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur 70'ler kadını oldu! Yeni imajı olay yarattı...

01.07.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Survivor Panorama yorumcusu ve Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Son olarak imajını değiştirdiği bir pozunu paylaşan Kurretülayn Matur değişimiyle olay yarattı. Değiştirdiği saç modeliyle 70'li yılların kadınlarına benzeyen güzel isim beğeni yağmuruna tutuldu.

Eski Survivor Panorama sunucusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur 70'ler kadını oldu! Yeni imajı olay yarattı...

Survivor eski yarışmacısı ve Panorama sunucusu Semih Öztürk'ün güzel eşi Kurretülayn Matur, Instagram hesabından paylaştığı pozlarla olay yaratmaya devam ediyor. Son olarak imaj değiştirdiği bir pozunu sosyal medya hesabından paylaşan Matur, beğeni yağmuruna tutuldu.

SON HALİ OLAY YARATTI

Sosyal medya hesabından özel hayatıyla yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Kurretülayn Matur, pozlarıyla olay yaratmaya devam ediyor.

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Son olarak imaj değişikliğine giden ve saçlarını değiştiren güzel isim adeta bambaşka biri oldu.

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70'li yılların kadınlarına benzeyen Kurretülayn Matur'un paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

INSTAGRAM POZLARINA BEĞENİ YAĞIYOR

Her paylaşımıyla dikkat çeken güzelliğini vurgulayan güzel isim, Instagram hesabından paylaştığı pozlarla takipçilerini büyülüyor.

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İşte Kurretülayn Matur'un Instagram pozları;

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