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  4. Eski Survivor yarışmacısı Berna Keklikler'den göğüs dekolteli poz!

Eski Survivor yarışmacısı Berna Keklikler'den göğüs dekolteli poz!

15.06.2022 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022'nin dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Berna Keklikler, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Erkek arkadaşıyla ürettiği içeriklerle adından söz ettiren Keklikler, bu kez göğüs dekolteli pozuyla göze çarptı.

Eski Survivor yarışmacısı Berna Keklikler'den göğüs dekolteli poz!

Survivor All Star 2022'ye adada yaşadığı polemiklerle damga vuran Berna Keklikler, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde yer almaya devam ediyor.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZUNU PAYLAŞTI

Tescilli güzel Berna Kekikler, Instagram hesabından göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

Survivor Berna Keklikler'den göğüs dekolteli poz!

Berna Keklikler, sosyal medya fenomeni Gil Croes ile bir süredir aşk yaşıyor.

Survivor Berna Keklikler'den göğüs dekolteli poz!

Aşkları tam gaz devam eden ikili, her paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Survivor Berna Keklikler'den göğüs dekolteli poz!

33 yaşındaki Berna Keklikler Survivor 2017 ve 2018 sezonlarında yarıştı.

Survivor Berna Keklikler'den göğüs dekolteli poz!

2011'de Almanya'da katıldığı Miss Turkuaz Germany yarışmasında 2011 güzeli seçildi.

Survivor Berna Keklikler'den göğüs dekolteli poz!

Survivor Berna Keklikler'den göğüs dekolteli poz!

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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