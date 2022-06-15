Eski Survivor yarışmacısı Berna Keklikler'den göğüs dekolteli poz!

Survivor All Star 2022'ye adada yaşadığı polemiklerle damga vuran Berna Keklikler, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde yer almaya devam ediyor.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZUNU PAYLAŞTI

Tescilli güzel Berna Kekikler, Instagram hesabından göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

Berna Keklikler, sosyal medya fenomeni Gil Croes ile bir süredir aşk yaşıyor.

Aşkları tam gaz devam eden ikili, her paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

33 yaşındaki Berna Keklikler Survivor 2017 ve 2018 sezonlarında yarıştı.

2011'de Almanya'da katıldığı Miss Turkuaz Germany yarışmasında 2011 güzeli seçildi.





