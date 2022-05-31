Eski Survivor yarışmacısı Eda Akkaya değişimiyle şaşırttı! Eski halinden eser kalmadı

İlişki Durumu: Karışık, Üç Arkadaş, Bugünün Saraylısı gibi projelerde oyuncu olarak yer alan Eda Akkaya ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. Sosyal medyada aktif olan eski Survivor yarışmacısı, son haliyle görenleri şaşırttı.

ESKİ HALİNDEN ESER KALMADI

Eski jimnastikçi Eda Akkaya, Survivor programıyla tanındı.

Survivor'da yarıştığı sırada takımı hakkında olumsuz sözleriyle akıllara kazınan Akkaya, Survivor sonunda 3 Adam'ın eğlenceli skeçine konu olmuştu.

18 Kasım 1990 İstanbul doğumlu Akkaya, şimdilerde sosyal medya pozlarıyla görenleri şaşırttı.



Instagram'da yaklaşık 62 bin takipçisi olan Akkaya yıllar içerisinde adeta başka biri oldu.



Geçtiğimiz haftalarda Survivor'dan bir karesini paylaşan Akkaya, "Yaklaş yaklaş…. Evet sana diyorum sana ve kendime… Evrenin en güçlü savaşçıları ''SABIR'' ve ''ZAMAN'' dır. Bunu unutmayalım olur mu?" ifadelerini kullanmıştı.





