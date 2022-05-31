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Eski Survivor yarışmacısı Eda Akkaya değişimiyle şaşırttı! Eski halinden eser kalmadı

31.05.2022 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'a 2016 sezonunda yer alan Eda Akkaya, takımı hakkında sarf ettiği olumsuz sözlerle akıllara kazınmıştı. Survivor'un bitişinde Oğuzhan Koç, Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'ın skeçine espiri konusu olmuştu. Genç yaşlarda Jimnastik yapan ve sonrasında oyunculuğa yönelen Akkaya'nın son halini gören tanıyamadı.

Eski Survivor yarışmacısı Eda Akkaya değişimiyle şaşırttı! Eski halinden eser kalmadı

İlişki Durumu: Karışık, Üç Arkadaş, Bugünün Saraylısı gibi projelerde oyuncu olarak yer alan Eda Akkaya ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. Sosyal medyada aktif olan eski Survivor yarışmacısı, son haliyle görenleri şaşırttı.

ESKİ HALİNDEN ESER KALMADI

Eski jimnastikçi Eda Akkaya, Survivor programıyla tanındı.

Eski Survivor yarışmacısı Eda Akkaya değişimiyle şaşırttı! Eski halinden eser kalmadı

Survivor'da yarıştığı sırada takımı hakkında olumsuz sözleriyle akıllara kazınan Akkaya, Survivor sonunda 3 Adam'ın eğlenceli skeçine konu olmuştu.

Eski Survivor yarışmacısı Eda Akkaya değişimiyle şaşırttı! Eski halinden eser kalmadı

18 Kasım 1990 İstanbul doğumlu Akkaya, şimdilerde sosyal medya pozlarıyla görenleri şaşırttı.
Eski Survivor yarışmacısı Eda Akkaya değişimiyle şaşırttı! Eski halinden eser kalmadı

Instagram'da yaklaşık 62 bin takipçisi olan Akkaya yıllar içerisinde adeta başka biri oldu.
Eski Survivor yarışmacısı Eda Akkaya değişimiyle şaşırttı! Eski halinden eser kalmadı

Geçtiğimiz haftalarda Survivor'dan bir karesini paylaşan Akkaya, "Yaklaş yaklaş…. Evet sana diyorum sana ve kendime… Evrenin en güçlü savaşçıları ''SABIR'' ve ''ZAMAN'' dır. Bunu unutmayalım olur mu?" ifadelerini kullanmıştı.

Eski Survivor yarışmacısı Eda Akkaya değişimiyle şaşırttı! Eski halinden eser kalmadı

Eski Survivor yarışmacısı Eda Akkaya değişimiyle şaşırttı! Eski halinden eser kalmadı

Eski Survivor yarışmacısı Eda Akkaya değişimiyle şaşırttı! Eski halinden eser kalmadı

Eski Survivor yarışmacısı Eda Akkaya değişimiyle şaşırttı! Eski halinden eser kalmadı

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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
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