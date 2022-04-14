Eski Survivor yarışmacısı Larissa Gacemer güzelliğiyle büyüledi! "Burak dünyanın en şanslı adamı"

Modellik kariyerine 17 yaşında başlayan Larissa Gacemer, eski basketbolcu eşi Burak Gacemer ile İstanbul defilesinde tanıştı. Mutlu evliliklerine devam eden ikili sosyal medyada oldukça aktif.

LARİSSA GACEMER GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

33 yaşındaki Larissa Gacemer, Instagram pozuyla büyüledi.

Larissa'nın hayranları, "Burak dünyanın en şanslı adamı", "Bu ne sadelik ve güzellik", "İçim ısındı" gibi yorumlar yaptı.



İkili sosyal medyada birbirleriyle sık sık paylaşım yapıyor.

2013 yılında evlenen ikili, sosyal medyada mizah içerikli paylaşımlar yapıyor ve yüz binlerce görüntülenme alıyor.

Ünlü çift pozitif tavırlarıyla milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

Tiyatro eğitimi de bulunan Larissa Gacemer ABD, Fransa, İngiltere, Japonya ve Türkiye gibi birçok ülkede çalıştı.



