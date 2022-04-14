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Eski Survivor yarışmacısı Larissa Gacemer güzelliğiyle büyüledi! "Burak dünyanın en şanslı adamı"

14.04.2022 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Instagram fenomeni olan Larissa Gacemer, 2013 yılında yarışmacı olarak katıldığı Survivor Ünlüler - Gönüllüler programıyla adını duyurdu. Programda ünlüler takımında yer aldı. Larissa Gacemer güzelliğiyle gündeme geldi.

Eski Survivor yarışmacısı Larissa Gacemer güzelliğiyle büyüledi! "Burak dünyanın en şanslı adamı"

Modellik kariyerine 17 yaşında başlayan Larissa Gacemer, eski basketbolcu eşi Burak Gacemer ile İstanbul defilesinde tanıştı. Mutlu evliliklerine devam eden ikili sosyal medyada oldukça aktif.

LARİSSA GACEMER GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

33 yaşındaki Larissa Gacemer, Instagram pozuyla büyüledi.

Eski Survivor yarışmacısı Larissa Gacemer güzelliğiyle büyüledi!

Larissa'nın hayranları, "Burak dünyanın en şanslı adamı", "Bu ne sadelik ve güzellik", "İçim ısındı" gibi yorumlar yaptı.
Eski Survivor yarışmacısı Larissa Gacemer güzelliğiyle büyüledi!

İkili sosyal medyada birbirleriyle sık sık paylaşım yapıyor.

Eski Survivor yarışmacısı Larissa Gacemer güzelliğiyle büyüledi!

2013 yılında evlenen ikili, sosyal medyada mizah içerikli paylaşımlar yapıyor ve yüz binlerce görüntülenme alıyor.

Eski Survivor yarışmacısı Larissa Gacemer güzelliğiyle büyüledi!

Ünlü çift pozitif tavırlarıyla milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

Eski Survivor yarışmacısı Larissa Gacemer güzelliğiyle büyüledi!

Tiyatro eğitimi de bulunan Larissa Gacemer ABD, Fransa, İngiltere, Japonya ve Türkiye gibi birçok ülkede çalıştı.

Eski Survivor yarışmacısı Larissa Gacemer güzelliğiyle büyüledi!

Eski Survivor yarışmacısı Larissa Gacemer güzelliğiyle büyüledi!


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Larissa Gacemer Instagram
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