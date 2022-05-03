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Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık plajdan poz verdi! "Güzelliğin üstünde"

03.05.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Voleybol oyuncusu Sahra Işık Survivor 2014 ve 2018 sezonlarında kendisini göstermişti. Geçtiğimiz aylarda değişimiyle uzun süre gündemden düşmeyen isim Işık, plajdan poz verdi.

Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık plajdan poz verdi! "Güzelliğin üstünde"

Survivor programı ile adını duyuran Sahra Işık, performansı ve ada hayatıyla seyircilerin aklına kazındı. Geçen sene mayıs ayında iş adamı İdris Aybirdi ile hayatını birleştiren Sahra Işık Instagram pozlarıyla dikkat çekiyor.

SAHRA IŞIK PLAJDAN POZ VERDİ

31 yaşındaki Sahra Işık, değişimiyle günlerce konuşulmuştu. Yıllar içerisinde adeta başka birine dönüşen isim, Survivor'da performansı ve ada hayatıyla dikkat çeken isimlerin başında geliyordu.

Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık plajdan poz verdi!

Kendini baştan yaratan isim, "İmaj değişikliği iyidir. Benim için çok ciddi bir karar olsa da" ifadelerini kullanmıştı.

Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık plajdan poz verdi!

Instagram'da cesur pozlarına da yer veren Sahra Işık plajdan verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Sahra Işık'ın o pozuna, "Güzelliğin üstünde", "Sen hep çok güzelsin" gibi yorumlar geldi.

Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık plajdan poz verdi!

Uzun süre voleybol oynayan ve 2013'te Malezya'da düzenlenen Best Model yarışmasında 3. olan Sahra Işık, zaman zaman Survivor 2022 All Star yorumlarıyla da gündeme geliyor.

Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık plajdan poz verdi!

Survivor'un başlarında sürgün kampı olayını saçma bulan Sahra Işık bu durumu önceden bildirmiş ve, "Büyük ihtimal dokunulmazlığı gönüllüler kaybedecek ve Gizem Kerimoğlu aday olacak" paylaşımı yapmıştı. Söyledikleri doğru çıkan Işık ardından, "Ben size ne dedim!" diye yazmıştı.

Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık plajdan poz verdi!

Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık plajdan poz verdi!

Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık plajdan poz verdi!

Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık plajdan poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
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