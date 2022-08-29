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  4. Eski Survivor yarışmacısı Seda Aktuğlu bikinili pozuyla nefes kesti!

Eski Survivor yarışmacısı Seda Aktuğlu bikinili pozuyla nefes kesti!

29.08.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Var mısın Yok musun?' yarışmasıyla tanınan Seda Aktuğlu sonrasında iki defa Survivor'a katıldı. Geçtiğimiz dönemlerde değişimiyle uzun süre konuşuldu. Aktuğlu, şimdilerde cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye başladı.

Eski Survivor yarışmacısı Seda Aktuğlu bikinili pozuyla nefes kesti!

'Var mısın Yok musun?' ve Survivor gibi programlarla tanınan Seda Aktuğlu, sempatik tavırlarıyla akıllara kazınmıştı. Seneler sonra değişimiyle gündem olan Seda Aktuğlu, bu defa sosyal medya fenomenlerini aratmayan pozlarıyla dikkat çekti.

BİKİNİLİ POZUYLA NEFES KESTİ

Seda Aktuğlu tatil pozlarıyla ilgi çekti.

Eski Survivor yarışmacısı Seda Aktuğlu bikinili poz verdi!

Bikinili poz veren Aktuğlu, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

Eski Survivor yarışmacısı Seda Aktuğlu bikinili poz verdi!

Seda Aktuğlu sosyal medya hesabını sık sık kullanıyor.

Eski Survivor yarışmacısı Seda Aktuğlu bikinili poz verdi!

Aktuğlu, 'Var mısın Yok musun?' programından sonra 2010 ve 2015 sezonlarında Survivor macerasına atıldı.

Eski Survivor yarışmacısı Seda Aktuğlu bikinili poz verdi!

İşte Aktuğlu'nun sosyal medya pozları...

Eski Survivor yarışmacısı Seda Aktuğlu bikinili poz verdi!

Eski Survivor yarışmacısı Seda Aktuğlu bikinili poz verdi!

Eski Survivor yarışmacısı Seda Aktuğlu bikinili poz verdi!

Eski Survivor yarışmacısı Seda Aktuğlu bikinili poz verdi!

Eski Survivor yarışmacısı Seda Aktuğlu bikinili poz verdi!

Eski Survivor yarışmacısı Seda Aktuğlu bikinili poz verdi!

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TV8 survivor ele
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