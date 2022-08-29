Eski Survivor yarışmacısı Seda Aktuğlu bikinili pozuyla nefes kesti!

'Var mısın Yok musun?' ve Survivor gibi programlarla tanınan Seda Aktuğlu, sempatik tavırlarıyla akıllara kazınmıştı. Seneler sonra değişimiyle gündem olan Seda Aktuğlu, bu defa sosyal medya fenomenlerini aratmayan pozlarıyla dikkat çekti.

BİKİNİLİ POZUYLA NEFES KESTİ

Seda Aktuğlu tatil pozlarıyla ilgi çekti.

Bikinili poz veren Aktuğlu, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

Seda Aktuğlu sosyal medya hesabını sık sık kullanıyor.

Aktuğlu, 'Var mısın Yok musun?' programından sonra 2010 ve 2015 sezonlarında Survivor macerasına atıldı.

İşte Aktuğlu'nun sosyal medya pozları...





