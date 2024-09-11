Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya şok hapis cezası! "Hayatı hapiste geçecek!"

2011 yılında Survivor yarışmasıyla hayatımıza giren ve ilginç tavırlarıyla kısa sürede popülerliği yakalayan Taner Tolga Tarlacı, Türkiye'de karıştığı suçlar nedeniyle yaşamını Güney Kıbrıs'ta sürdürmeye başlamıştı.

Yaptığı paylaşımlarla Survivor ve Acun Ilıcalı'yla ilgili açıklamalar yapan Tarlacı, sık sık cezaevine girip çıkmıştı. Hatta ismi tecavüz olayıyla bile anılmıştı.

OLAY İDDİALAR

Aylar sonra ise Kıbrıs’ta yaşayan fenomen Cenk Hoca, darp, gasp, taciz gibi suçlamalarla Güney Kıbrıs'ta cezaevinde olan Tarlacı'nın davasının sonuçlandığını duyurdu.

"HAYATI HAPİSTE GEÇECEK"

Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'nın 18 yıl hapis cezası aldığını belirten Cenk Hoca, “Bir şeyler yapacağız ama açıkça söyleyeyim hiç umudum yok. Taner’in hayatı hapiste geçecek gibi gözüküyor” dedi.