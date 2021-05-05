Eski Türkiye Güzeli’nden tehdit! | Büşra Canbaz kimdir? Büşra Canbaz sevgilisini işte böyle tehdit etti

Aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu ayrılık kararı alan iş insanı Öncü Sönmez, daha sonra Büşra Canbaz’ın kötü durumda olmasından dolayı kendisiyle tekrar barıştı. Beraber yaşayan çift kısa süre önce nikah için belediyeden gün aldı. Ancak Öncü Sönmez ve Büşra Canbaz bir süre sonra tartışmaya başladı ve Sönmez, Canbaz’dan tekrar ayrıldı. Büşra Canbaz’ın kendisine tehditler savurmasının ardından ise mahkemeye giden Öncü Sönmez, Canbaz hakkında 2 ay süreli uzaklaştırma kararı çıkarttı.

İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan dilekçeye göre, Öncü Sönmez ile Büşra Canbaz sevgili olduktan sonra birlikte yaşamaya başladı. Canbaz'ın model olması Sönmez'in ailesi tarafından hoş karşılanmadı.

İş insanı, arabasını satarak sevgilisine iş kurdu. Fakat Canbaz, çekimlere gitmeye devam etti ve en sonunda şirket iflas etti. Sönmez ise ilişkiyi bitirme kararı aldı.

Ayrılığın ardından model, evsiz kaldığını ve kötü durumda olduğunu söyleyince üzüntü duyan iş insanı tekrar barıştı. En son çıkan tartışmada Canbaz, hamile kaldıktan kısa süre sonra bebeğini kaybetti.

Belediyeden nikah için gün alan Öncü Sönmez, evinden sürekli bir şeylerin çalınması üzerine evliliği erteledi ve ayrılma kararı aldı. Büşra Canbaz'ın "Gidersen önce kendimi öldürürüm. Benden ayrılırsan seni yakarım, biz evleneceğiz. Bana 50 bin lira vermezse onu vurdurtacağım" gibi tehditlerde bulunduğu iddia edildi.