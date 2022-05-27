Eski yarışmacı Sahra Işık'tan olay paylaşım! Survivor şampiyonunu açıkladı...

Survivor yarışmasıyla tanınan eski yarışmacı Sahra Işık, Instagram paylaşımlarıyla takipçilerini büyüleyen isimler arasında yer alıyor. Survivor'dan sonra uğradığı değişimle adeta fenomen bir isim haline gelen Sahra Işık'ın Instagram'da 484 bin takipçisi bulunuyor.

Özel hayatıyla ilgili paylaşımlarda da bulunan Sahra Işık, uzun süredir birlikte olduğu İdris Aybirdi ile 2019 yılında evlendi. Mutlu bir evlilik sürdüren Sahra Işık geçtiğimiz gün Survivor'da bu yıl yarışan Birsen Tokgöz ile buluştu.

HİKMET'E SÖYLEDİĞİ SÖZLE OLAY OLMUŞTU

Sahra Işık geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda Survivor 2022 All Star yarışmacısı Hikmet'e söylediği sözle gündeme gelmişti. Sahra paylaşımında, "Bu Hikmet denilen adam ne iğrenç ya. Yemin ederim midem bulandı. Adem'le kendini bir tutması daha acınası. Zaten elenip gideceksin finale gitmen yazın kar yağması gibi bir olay. Koskoca adam palyaçoluk yapmak için gitmiş oraya." ifadelerini kullandı.

SURVİVOR 2022 ŞAMPİYONUNU AÇIKLADI

Sahra Işık, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sıkı bir Survivor taraftarı olduğunu belli ediyor. Bu sene de yarışmayı takip eden Sahra Işık, gönlündeki şampiyonluk adayını açıkladı.

Sahra Işık dün oynanan ödül oyununun ardından Adem Kılıççı'yı etiketleyerek "Hadi kırmızı takım" paylaşımını yaptı.

