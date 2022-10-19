Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı! Bikini üstü küçük gelince...

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Mia Khalifa, genellikle Twitter’da toplumsal konulara değinerek kişisel fikirlerini paylaşıyor. Instagram’da ise gezdiği yerlere adeta hayranlarını da götürerek her anını yayınlıyor. Sıklıkla cesur paylaşımlara imza atan Khalifa, bu kez mavi bikini takımıyla bir kapının önünde verdiği pozlarla sevenlerinin karşısına çıktı.

EĞLENCELİ PAYLAŞIM

Birleşik Krallık’a özel bir ilgisi ve hayranlığı bulunan Khalifa İngiltere seyahatinden en sevdiği anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Londra’nın ikonik sembolleriyle poz veren Khalifa son olarak ise Tankerton Beach sahilindeki paylaşımlarıyla gündem oldu.

Birleşik Krallık’ta bir sahil olan Tankerton Beach’te bir kapının karşısına geçen Khalifa mavi bikini takımıyla pozlar verdi. İlk pozunda ciddi bir yüz ifadesiyle kapıya yaslanarak duran popüler isim bir sonraki pozunda ise eğlenceli bir yüz ifadesi yaparak sevenlerini gülümsetti.



