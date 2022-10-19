Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı! Bikini üstü küçük gelince...

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı! Bikini üstü küçük gelince...

19.10.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başörtüsü takarak çektiği bir filmle yetişkin sektörüne ilk adımını atan Lübnan asıllı yıldız Mia Khalifa, dünya çapında popüler olmayı başardı. Geçtiğimiz aylarda yetişkin film yıldızlığı kariyerinden kendi isteğiyle emekliliğe ayrıldığını açıklayan Khalifa, sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarıyla iletişim kurmaya devam ediyor. Instagram hesabından 27.7 milyon takipçisi bulunan Khalifa, cesur pozlarına bir yenisini daha ekleyerek sosyal medyayı sallamayı başardı.

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı! Bikini üstü küçük gelince...

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Mia Khalifa, genellikle Twitter’da toplumsal konulara değinerek kişisel fikirlerini paylaşıyor. Instagram’da ise gezdiği yerlere adeta hayranlarını da götürerek her anını yayınlıyor. Sıklıkla cesur paylaşımlara imza atan Khalifa, bu kez mavi bikini takımıyla bir kapının önünde verdiği pozlarla sevenlerinin karşısına çıktı.

Aile su parkında giydiği bikini uygunsuz bulununca tepkileri çekti! “Yanında çocuklar var”Aile su parkında giydiği bikini uygunsuz bulununca tepkileri çekti! “Yanında çocuklar var”

EĞLENCELİ PAYLAŞIM

bikini mia kahlaif

Birleşik Krallık’a özel bir ilgisi ve hayranlığı bulunan Khalifa İngiltere seyahatinden en sevdiği anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Londra’nın ikonik sembolleriyle poz veren Khalifa son olarak ise Tankerton Beach sahilindeki paylaşımlarıyla gündem oldu.

2

Birleşik Krallık’ta bir sahil olan Tankerton Beach’te bir kapının karşısına geçen Khalifa mavi bikini takımıyla pozlar verdi. İlk pozunda ciddi bir yüz ifadesiyle kapıya yaslanarak duran popüler isim bir sonraki pozunda ise eğlenceli bir yüz ifadesi yaparak sevenlerini gülümsetti.

Yetişkin film yıldızı Mia Malkova sosyal medya paylaşımıyla sınırları yerle bir etti! Tamamen iç çamaşırsız pozu olay olduYetişkin film yıldızı Mia Malkova sosyal medya paylaşımıyla sınırları yerle bir etti! Tamamen iç çamaşırsız pozu olay oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Amerikan futbolu omuzluğunu çıplak üstüne giydi! Yorum yağdıAmerikan futbolu omuzluğunu çıplak üstüne giydi! Yorum yağdı
İnsan bacağı zannettiler! Gerçek bambaşka çıktıİnsan bacağı zannettiler! Gerçek bambaşka çıktı
Bir gören bir daha baktı! İç çamaşırlarıyla otobüse binince...Bir gören bir daha baktı! İç çamaşırlarıyla otobüse binince...
Anahtar Kelimeler:
Mia Khalifa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Akıl almıyor! Tanımadığı kadının su şişesinde penisini yıkadı

Akıl almıyor! Tanımadığı kadının su şişesinde penisini yıkadı

Olay paylaşım! Tamamen üstsüz, tanga bikinisiyle yoga yapınca...

Olay paylaşım! Tamamen üstsüz, tanga bikinisiyle yoga yapınca...

Çırılçıplak poz verdi! “Farkındalık yaratmak için...”

Çırılçıplak poz verdi! “Farkındalık yaratmak için...”

Aile su parkına g-string ile gitti! Tepkilerin odağına yerleşti

Aile su parkına g-string ile gitti! Tepkilerin odağına yerleşti

İlginizi Çekebilir

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf albümü skandalı'!

Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf albümü skandalı'!

Bir saatten uzun süre ölüydü! Başka alemlere geçişini anlattı

Bir saatten uzun süre ölüydü! Başka alemlere geçişini anlattı

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.