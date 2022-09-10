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Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa cesur sauna pozuyla sosyal medyayı salladı! Yarasa dövmesini gösterdi

10.09.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram’da 27.7 milyon takipçisi bulunan eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa sosyal medyadaki cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yetişkin film sektöründen emekli olduktan sonra sosyal medya paylaşımlarının sayısını arttıran Khalifa, yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir platformda seksi fotoğraf ve videolarını satmaya başladı. Fenomen isim bu kez de saunada yeşil mayosuyla çekilen bir pozunu paylaştı.

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa cesur sauna pozuyla sosyal medyayı salladı! Yarasa dövmesini gösterdi

Lübnan asıllı 29 yaşındaki yetişkin film yıldızı Mia Khalifa yetişkin film sektörünün zorlayıcı yanlarından söz ederek kendi isteğiyle emekliliğe ayrıldığını dile getirmişti. Twitter ve Instagram hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Khalifa, dünyanın pek çok noktasından milyonlarca takipçiye sahip. Fenomen ismin paylaşımları takipçilerinden tam not alırken sosyal medyanın sınırlarını zorlamaya devam ediyor.

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BU KEZ SAUNAYI SEÇTİ

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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte popüler tatil lokasyonlarında kendisine uzun bir tatil rotası planlayan Khalifa, arkadaşlarıyla rahatlamak için sauna keyfi yaptı. Saunanın içinden yeşil mayosuyla bir paylaşım yapan Khalifa sosyal medya takipçilerinden tam not almayı başardı. Sosyal medyadaki takipçilerine göğsünün altı kısmındaki yarasa dövmesini gösteren Khalifa gönderisini ‘Batman’ görseliyle destekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mia Khalifa
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