Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa New York sıcaklarına dayanamadı! Tamamen çıplak kaldı, çantasıyla gizledi

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa sektörün zorluğundan söz ederek geçtiğimiz yıllarda kendi isteğiyle emekli olduğunu açıklamıştı. Yetişkin film yıldızlığı kariyerine son verdikten sonra sosyal medyaya odaklanan ve cesur paylaşımlarını satmaya başlayan Khalifa dikkatleri üzerine çekti. Son olarak New York’un Manhattan bölgesindeki bir otelin banyosunda sıcaklara dayanamayacağını söyleyen Khalifa tamamen soyundu. 29 yaşındaki fenomen isim büyük deri çantanın arkasına çıplak vücudunu gizleyerek poz verdi.

TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, Manhattan’ın merkezindeki beş yıldızlı bir otelin banyosunda 27.7 milyon takipçisini şaşırtan bir paylaşım yaptı. Tamamen çıplak bedenini lüks marka bir çantayla gizleyen Khalifa gönderisine, “Bu New York sıcaklarında giyinmek çok zor” notunu ekledi.