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Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa New York sıcaklarına dayanamadı! Tamamen çıplak kaldı, çantasıyla gizledi

31.08.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, New York’un sıcaklarına dayanamayınca sosyal medyadan cesur bir paylaşıma imza attı. 29 yaşındaki Lübnan asıllı fenomen isi Manhattan’ın merkezindeki beş yıldızlı bir otelin banyosunda tamamen çıplak olduğu anları paylaştı. Khalifa çıplak vücudunu kapatmak için ise dünyaca ünlü bir markanın deri çantasını kullandı.

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa sektörün zorluğundan söz ederek geçtiğimiz yıllarda kendi isteğiyle emekli olduğunu açıklamıştı. Yetişkin film yıldızlığı kariyerine son verdikten sonra sosyal medyaya odaklanan ve cesur paylaşımlarını satmaya başlayan Khalifa dikkatleri üzerine çekti. Son olarak New York’un Manhattan bölgesindeki bir otelin banyosunda sıcaklara dayanamayacağını söyleyen Khalifa tamamen soyundu. 29 yaşındaki fenomen isim büyük deri çantanın arkasına çıplak vücudunu gizleyerek poz verdi.

TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, Manhattan’ın merkezindeki beş yıldızlı bir otelin banyosunda 27.7 milyon takipçisini şaşırtan bir paylaşım yaptı. Tamamen çıplak bedenini lüks marka bir çantayla gizleyen Khalifa gönderisine, “Bu New York sıcaklarında giyinmek çok zor” notunu ekledi.
Kısa süre önce rapçi erkek arkadaşı Jhay Cortez'den ayrılan Khalifa’nin paylaşımı kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Playboy modeli Nyleen Ashley ünlü ismin gönderisine, "Seni o çantaya sığdırıp etrafta taşıyabilirim” yorumunu yaptı. Profesyonel tenisçi Julia Elbaba ise “Sıcak yaz” yorumunu ekledi.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mia Khalifa
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