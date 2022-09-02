Sosyal medya fenomeni Dellie Isla, tasarım vajinası için servet harcadı! “Neredeyse ölüyordum”

21 yaşındaki sosyal medya fenomeni Dellie Isla, vajinasının fiziksel görüntüsünü beğenmediği için estetik ameliyat oldu. Londra’da yaşayan fenomen isim 2 yıllık araştırmasının sonucunda labioplasti ameliyatı için 5 bin sterlin (yaklaşık 105 bin TL) harcadı ve bıçak altına yattı. Ameliyatının sonrasında kısa sürede komplikasyonların oluştuğunu dile getiren Isla, acilen hastaneye kaldırıldı ve doktorlar ameliyat sonucunda üç kan pıhtısının oluştuğunu dile getirdi.

“DAYANILMAZ BİR AĞRI HİSSETTİM”

Estetik ameliyatın sonrasında taburcu olduğunu ve eve geldiğinde dayanılmaz bir acı hissetiğini dile getiren Isla, “İşlem tamamlandıktan 1 saat sonra eve gittiğimde dayanılmaz bir ağrı hissettim. Bu türden bir ameliyat için anormal bir durumdu. Nişanlım ambulans çağırmak zorunda kaldı. Hastaneye kaldırıldım ve 10 gün boyunca yoğun bakımda kaldım. Üç farklı ameliyat daha olmak zorunda kaldım” dedi.