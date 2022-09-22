Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa erkeklere seslendi! ''Eşlerinizden bunu beklemeyin''

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa erkeklere seslendi! ''Eşlerinizden bunu beklemeyin''

22.09.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lübnan doğumlu Mia Khalifa, 2014 yılında geleneksel İslami kıyafetler giyerek yetişkin film sektöründe görünmesiyle ünlenmişti. Şimdi sektörden ayrılan genç yıldızın, bu kararından kısa bir süre sonra hayranlarına uyarıda bulunduğu BBC'nin HARDtalk programında yaptığı yorumlar yeniden gündem oldu.

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa erkeklere seslendi! ''Eşlerinizden bunu beklemeyin''

Birkaç yıl önce 26 yaşındayken sektörden emekli olan Khalifa, herkesin yetişkin içerik filmleri izlediğini, buna bağımlılığın oldukça yaygın olduğunu ve bu durumun ilişkileir etkilediğini söyledi. Ancak genç yıldız ''Erkeklerin videolarda gördükleri ve hayatlarındaki kadınlardan bekledikleri şeyler gerçek değil.'' diye konuştu ve erkeklere bu tür beklentilerden sıyrılmalarını öğütledi.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

1_Image (3)

Khalifa'nın en samimi açıklamalarından biri olarak değerlendirilen bu röportajda genç kadın, sektöre nasıl giriş yaptığını da anlattı. İslami kıyafetlerle çektiği ilk yetişkin filminin aslında 'kendi küçük sırrı' olması isteğiyle yola çıktığını anlatan Mia, videonun yayınladığı dönemde de şimdi de oldukça popüler olduğunu açıkladı.

'ZOR ZAMANLAR'

301037136_1132134857388309_2995138082446447371_n

Ancak Khalifa, videonun aynı zamanda hayatını alabora ettiğini söyledi. Videonun ortaya çıkması, ailesini de ondan uzaklaştırdı ve yalnız ve yabancılaşmış hissetmesine neden oldu. Kendisine neyin doğru neyin yanlış olduğunu gösterek kimsenin de olmadığını söyleyen Mia, ailesinin daha sonra kendisini reddettiğini anlattı. Genç güzel "Bazı hataların affedilemez olduğunu yeni fark ettim, ancak zaman tüm yaraları iyileştiriyor ve şimdi her şey daha iyiye gidiyor." dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
20.02 saat anlamı nedir? 20.02 saat anlamı nedir?
Damat ve gelinin hareketi konukları şaşkına çevirdiDamat ve gelinin hareketi konukları şaşkına çevirdi
Erkek arkadaşın seni ne kadar seviyor?Erkek arkadaşın seni ne kadar seviyor?
Anahtar Kelimeler:
Mia Khalifa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Damat ve gelinin hareketi konukları şaşkına çevirdi

Damat ve gelinin hareketi konukları şaşkına çevirdi

Aşk çocuğu ona seslendi! ''Biz kraliyetin kara koyunlarıyız''

Aşk çocuğu ona seslendi! ''Biz kraliyetin kara koyunlarıyız''

Eski yetişkin film yıldızıydı! Olay açıklama...“Yüzde yüz sahte”

Eski yetişkin film yıldızıydı! Olay açıklama...“Yüzde yüz sahte”

İdam sırasını bekliyordu! Gözünün önünde asılanları görünce...

İdam sırasını bekliyordu! Gözünün önünde asılanları görünce...

İlginizi Çekebilir

Aşk çocuğu ona seslendi! ''Biz kraliyetin kara koyunlarıyız''

Aşk çocuğu ona seslendi! ''Biz kraliyetin kara koyunlarıyız''

Damat ve gelinin hareketi konukları şaşkına çevirdi

Damat ve gelinin hareketi konukları şaşkına çevirdi

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Aynı mahkuma aşık olmuşlardı! Uygunsuz ilişkisini itiraf etti

Aynı mahkuma aşık olmuşlardı! Uygunsuz ilişkisini itiraf etti

Kullanıyorsanız geçmiş olsun! İnsan yapımı en tehlikeli zehir

Kullanıyorsanız geçmiş olsun! İnsan yapımı en tehlikeli zehir

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.