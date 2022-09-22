Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa erkeklere seslendi! ''Eşlerinizden bunu beklemeyin''

Birkaç yıl önce 26 yaşındayken sektörden emekli olan Khalifa, herkesin yetişkin içerik filmleri izlediğini, buna bağımlılığın oldukça yaygın olduğunu ve bu durumun ilişkileir etkilediğini söyledi. Ancak genç yıldız ''Erkeklerin videolarda gördükleri ve hayatlarındaki kadınlardan bekledikleri şeyler gerçek değil.'' diye konuştu ve erkeklere bu tür beklentilerden sıyrılmalarını öğütledi.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Khalifa'nın en samimi açıklamalarından biri olarak değerlendirilen bu röportajda genç kadın, sektöre nasıl giriş yaptığını da anlattı. İslami kıyafetlerle çektiği ilk yetişkin filminin aslında 'kendi küçük sırrı' olması isteğiyle yola çıktığını anlatan Mia, videonun yayınladığı dönemde de şimdi de oldukça popüler olduğunu açıkladı.

'ZOR ZAMANLAR'

Ancak Khalifa, videonun aynı zamanda hayatını alabora ettiğini söyledi. Videonun ortaya çıkması, ailesini de ondan uzaklaştırdı ve yalnız ve yabancılaşmış hissetmesine neden oldu. Kendisine neyin doğru neyin yanlış olduğunu gösterek kimsenin de olmadığını söyleyen Mia, ailesinin daha sonra kendisini reddettiğini anlattı. Genç güzel "Bazı hataların affedilemez olduğunu yeni fark ettim, ancak zaman tüm yaraları iyileştiriyor ve şimdi her şey daha iyiye gidiyor." dedi.



