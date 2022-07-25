Love Island (Aşk Adası) programının eski yarışmacı Megan Barton Hanson, sosyal medya paylaşımıyla şaşırttı

2015 yılında katıldığı Love Island (Aşk Adası) programından sonra geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hanson cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yetişkin film yıldızı Pamela Anderson’a benzetilen Hanson, lüks bir villada yürürken çekilen bir paylaşım yaptı. Kameraya sırtı dönük bir şekilde yürüdüğü sırada Hanson bir anda beyaz eteğinin arkasını kaldırarak iç çamaşırını takipçilerine gösterdi.

“GECELERİ YANIYOR”

Sosyal medyadan yaptığı paylaşıma Hanson, “Geceleri yanıyor” notunu ekledi. Hanson’un paylaşımı kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti. Sosyal medya kullanıcıları Hanson’un gönderisini beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Kullanıcıların büyük bir bölümü Hanson’un özgüveni karşısında saygı duyduklarını ifade eden yorumlarda birleşti.



