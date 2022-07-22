Sınırları zorlayınca müstehcen siteden bile yasaklandı! “Erkek arkadaşımı emzirdiğim için...”

Sosyal medya fenomeni Lana Micheals, cinselliğin toplumsal bir tabu olarak görüldüğünü ve insanların bu konuda rahat hareket edemesinden yakındı. Sosyal medyada çevrimiçi olarak seksi fotoğraf ve videolarını sattığı bir sitede içerik ürettiğini dile getiren Micheals, erkek arkadaşının anne sütünü içmesine izin verdiği görüntüleri yayınlaması üzerine erişime yasaklandı. Sosyal medya kullanıcıların tepkisi ve şikayeti üzerine hesabının erişim engeline takıldığını ifade eden Micheals, toplumda gün yüzüne çıkartılmayan pek çok cinsel dürtünün olduğunu ve bunların saklanmasının sağlıksız bir durum yarattığını söyledi.

“RENKLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUM”

Cinselliğin toplumsal olarak bir tabu olarak algılandığını ve bu durumun özellikle bireylerin ruh sağlığını derinden etkilediğini dile getiren Micheals, “Cinsel hayatımı renklendirmeye çalışıyorum. Herkesin bu yapmasını tavsiye ederim. Temelde bazı insanların biraz tabu olan şeylerden zevk aldığını düşünüyorum. Onları yaramaz hissettiriyor. Ancak bu nokta kişilerin kendisini ve başkasına yarar vermemesinin önemli olduğunu vurgulamalıyım” dedi.



