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  4. Yetişkin film yıldızı Mia Malkova melek kanatlarını taktı! Yatağın üzerinde oturarak iç çamaşırıyla poz verdi

Yetişkin film yıldızı Mia Malkova melek kanatlarını taktı! Yatağın üzerinde oturarak iç çamaşırıyla poz verdi

23.11.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Mia Malkova sosyal medydan yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarını heyecenlandırmayı başardı. Son dönemde Instagram hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Malkova, 11.2 milyon takipçisiyle yine cesur bir pozunu paylaştı. Beyaz melek kanatlarını takan Malkova, iç çamaşırı takımıyla yatağın üzerine oturarak sevenlerini selamladı.

Yetişkin film yıldızı Mia Malkova melek kanatlarını taktı! Yatağın üzerinde oturarak iç çamaşırıyla poz verdi

Sosyal medya hesaplarından sevenleriyle buluşmayı sürdüren Mia Malkova, Instagram kullanıcılarının bir kez daha nabzını yükseltti. Instagram’da genellikle dekolteli kıyafetler ve birbirinden değişik iç çamaşırı ile bikini takımlarıyla poz veren Malkova beyaz melek kanatlarını takıp yatağın üzerine oturdu. Melek kanatlarını bulutlara benzeten Malkova gönderisine ise “Bulut” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği gönderi de yorumlarda hayranları Malkova’nın güzelliğini övmeyi ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı fenomen isme, “Melek Mia” diyerek seslendi.

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Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Sen benim en büyük hediyemsin” yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Bulutlardaki rüya meleğim” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mia Malkova

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