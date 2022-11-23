Yetişkin film yıldızı Mia Malkova melek kanatlarını taktı! Yatağın üzerinde oturarak iç çamaşırıyla poz verdi

Sosyal medya hesaplarından sevenleriyle buluşmayı sürdüren Mia Malkova, Instagram kullanıcılarının bir kez daha nabzını yükseltti. Instagram’da genellikle dekolteli kıyafetler ve birbirinden değişik iç çamaşırı ile bikini takımlarıyla poz veren Malkova beyaz melek kanatlarını takıp yatağın üzerine oturdu. Melek kanatlarını bulutlara benzeten Malkova gönderisine ise “Bulut” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği gönderi de yorumlarda hayranları Malkova’nın güzelliğini övmeyi ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı fenomen isme, “Melek Mia” diyerek seslendi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Sen benim en büyük hediyemsin” yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Bulutlardaki rüya meleğim” yorumunu yaptı.