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Eskişehir'de tartışma yaratan olay... Parkta yoga yapan kadınları CİMER'e şikayet ettiler! "Siz şaka mısınız?"

29.05.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de iddialara göre Dede Korkut Parkı'nda yoga yapan kadınlar, henüz kimliği bilinmeyen kişiler tarafından CİMER'e şikayet edildi. Olayın ardından kadınların yoga yapmasının engellendiği öne sürülürken, konuyla ilgili paylaşımda bulunan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Bu da mı yasak oldu? Gerekçeniz ne? Siz şaka mısınız?" sözleriyle olaya tepki gösterdi. İşte tartışma yaratan olayın detayları!

Eskişehir'de tartışma yaratan olay... Parkta yoga yapan kadınları CİMER'e şikayet ettiler! "Siz şaka mısınız?"

Eskişehir'deki Dede Korkut Parkı'nda düzenli olarak yoga yaptığı belirtilen kadınların, CİMER'e şikayet edildiği iddiası, tartışma yarattı. Parkın valiliğinin sorumluluğunda olduğu belirtilirken, güvenliğin yoga yapmak isteyen kadınları engellendiği öne sürüldü. Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt, yaşananları sosyal medya hesabında yaptığı açıklama ile duyurdu.

KAZIM KURT PAYLAŞTI

Kazım Kurt, sosyal medya hesabından olaya tepki göstererek yaptığı açıklamada, "Eskişehir Valiliği'nin sorumluluğundaki Dede Korkut Parkı'nda yoga yapanlar CİMER'e şikayet edilmiş. Güvenlik görevlisi yoga yapanları engellemiş. Bu da mı yasak oldu? Gerekçeniz ne? Siz şaka mısınız? Değerli arkadaşlar, tüm parklarımız sizindir. Özgürce yoga yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"İSTEDİKLERİ PARKI KULLANABİLİRLER"

Kurt daha sonra bir paylaşımda daha bulunarak, "Sevgili Duygu, istediğiniz parkımızı kullanabilirsiniz. Kimseden çekinmeyin. Bir ihtiyacınız olursa söyleyin. Spor İşleri Müdürlüğümüz temin eder. Sizleri ziyarete geleceğim. Çok sevgiler, selamlar" dedi.

BÜYÜKERŞEN'DEN DE PAYLAŞIM GELDİ

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'den de konuya ilişkin bir paylaşım geldi. Büyükerşen, "Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Kentpark ve Büyük Parkımızı her zaman kullanabilirsiniz gençler. Ayrıca 6 Haziran itibariyle parklarda spor etkinliklerimiz de başlıyor. Onlara da katılabilirsiniz" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
CİMER Eskişehir
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