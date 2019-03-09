MAGAZİN

Eskişehir'de Teoman rüzgarı esti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.03.2019 02:09 | Son Güncelleme

Eskişehir'de sahne alan Teoman söylediği şarkılarla alanı dolduran hayranlarını coşturdu.

Eskişehir'de Teoman rüzgarı esti!

Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi tarafından organize edilen konserde ünlü şarkıcı Teoman sahne aldı. Teoman'ın sahneye çıkışı öncesinde 10'ncu yıl marşı çalınırken, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt sahneye çıkarak öğrencileri selamlama konuşması yaptı.

Ardından Porsuk Çayı kenarında kurulan platformda sahneye ünlü şarkıcı Teoman çıktı. Çoğunluğu üniversite öğrencisi olan Teoman hayranları cep telefonlarının ışıklarını yakarak güzel bir görüntü oluşturdu.

teoman222

ÇAYIN İKİ TARAFI DA HAYRANLARIYLA DOLDU

Teoman sahnede en sevilen şarkılarını seslendirirken, onu görmek isteyen hayranları ise Porsuk Çayı'nın iki tarafını da doldurdu. Bazıları da çay kenarındaki çimlerde oturarak konseri izledi. Ünlü şarkıcı Teoman söylediği şarkılarla Eskişehirlileri coştururken, hayranları da gönüllerince eğlendi.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Nilgün Belgün ve Ayşegül Aldinç'ten yıllar sonra gelen itiraf!Nilgün Belgün ve Ayşegül Aldinç'ten yıllar sonra gelen itiraf!
Yemekteyiz Best Of birincisi kim oldu? Yemekteyiz Best Of birincisi kim oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eskişehir Teoman teoman konser

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı! Sarıgül itirafı

Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı! Sarıgül itirafı

Vurgun dizisiyle ilgili FOX'tan flaş karar!

Vurgun dizisiyle ilgili FOX'tan flaş karar!

Kadınlar Günü yürüyüşü gerilimi! Polis müdahale etti

Kadınlar Günü yürüyüşü gerilimi! Polis müdahale etti

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Popstar'a damga vuran Mehtap'ın inanılmaz değişimi!

Popstar'a damga vuran Mehtap'ın inanılmaz değişimi!

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nilgün Belgün ve Ayşegül Aldinç'ten yıllar sonra gelen İlhan Gencer itirafı!

Nilgün Belgün ve Ayşegül Aldinç'ten olay itiraf!

Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz Best Of 8 Mart Cuma sonuçları

Yemekteyiz Best Of birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 7 Mart Cuma sonuçları

Gelinim Mutfakta'da heyecan doruktaydı! Kim veda etti?

Vurgun dizisiyle ilgili FOX'tan flaş karar!

Vurgun dizisiyle ilgili FOX'tan flaş karar!

Boran Kuzum gençliğinde kaçak girdiği yere konuşmacı olarak davet edildi

Kaçak girdiği yere konuşmacı olarak davet edildi

Nusret'ten kadınlara 8 Mart jesti

Nusret'ten kadınlara 8 Mart jesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.