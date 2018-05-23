Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 104. son bölüm izle: Kudret, Derya'yı kaçırdı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 104. son bölümü dün akşam, EDHO hayranlarını atv ekranına kilitledi. Sezon finaline son 2 bölüm kalan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 104. bölümde yeni bir oyuncu diziye katıldı. Yalan Dünya'dan tanıdığımız Hakan Meriçliler, Karabatak Ziya rolüyle dizide boy gösterdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Kudret, CIA tarafından Ekrem'in konumuna getirildi. Ekrem'in sahip olduğu otel Kudret'e devredildi. Kudret'i ortadan kaldırmak için İlyas'ın yaptığı plan suya düştü. Onu indirmek için gittikleri otelden eli boş döndüler. Kudret, bu sırada hastanede Derya'nın karşısına çıkar. Ona süpriz şekilde evlenme teklifi yapan Kudret, aldığı ret cevabı karşısında onu kaçırır, Bu olayı izleyen Meryem, çantasından silahını çıkarır. Ama olayı sadece izlemekle kalır. Elinden birşey gelmez. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 104. son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz. İşte detaylar...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 104. son bölümde; CIA'in gözden çıkardığı Ekrem, Hızır'ın ellerinden ölüme yollanırken diğer tarafta Şahin Ağa da Ünal Kaplan'dan intikamını almaya çok yakındır. Düşmanların tek tek yok edildiği günlerde, Ekrem'in otellerine el koyarak legalleşme yolunda adım atan Çakırbeylilerin hevesleri kursaklarında kalır. Ellerindeki devir işlemlerine ait belgeler dahi Hızır'dan bir adım önde giden Sam'in planlarına engel olamayacaktır. Arkasına CIA'in büyük desteğini alan Kudret'in daha güçlü bir halde korku salmaya devam edeceği aşikardır.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 104. son bölüm izle
"Beni öldürmeye mi geldin?" #edho— atv (@atvcomtr) 22 Mayıs 2018
Günler geçtikçe dostlarını kaybedip yeni düşmanlar kazanan Hızır'ın ise işleriyle ilgili büyük bir değişime gitmesi artık şart olmuştur. Çakırbeyli hanesinde de huzursuzluk devam etmektedir. Evliliğiyle ilgili kararından dönmeye niyeti olmayan Meryem, anlaşmaya yanaşmayan Hızır ile boşanabilmek için her yola başvurur. Bu yollardan bir tanesinin sonunda ise tüm aileyi parçalayacak bir yıkım olacaktır.
Kudret, Derya'yı kaçırıyor! #edho pic.twitter.com/SpY3mdPw28— atv (@atvcomtr) 22 Mayıs 2018
HIZIR - ÜNAL RESTLEŞMESİ: ARTIK DOSTUM DEĞİLSİN!
Hızır Çakırbeyli, Ünal'a artık dostu olmadığını söyleyerek, 'Masanı elinden aldığım gibi bir gün hayatını da elinden alacağım. Asıl kaybeden sensin. Masanı kaybettin gücünü kaybettin. CIA, NATO, Gladyo her gelen masana birini oturttu. Bana düşen de onları öldürmek oldu. Sen CIA'yle pazarlık yaparken ben Ekrem'in kafasına sıkıyordum. Hangimiz güçlüyüz? Bir gün seni öldürmemi istersen, yakınlarıma saldırmana gerek yok. Beni çağır yeter. Ancak beni öldürürsen masanın lideri olursun' dedi. Hızır'ın tehditleri karşısında büyük şok yaşayan Ünal ise, 'Senin bunak dostuna yıllarca ses çıkardım. O hadsiz burada canıma kastetti. Senin hatırın için
canını bağışladım. Çok da umrumdaydı seninle dost olmak. Seni son defa uyarıyorum' dedi.
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