Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 104. son bölüm izle: Kudret, Derya'yı kaçırdı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 104. son bölümü dün akşam, EDHO hayranlarını atv ekranına kilitledi. Sezon finaline son 2 bölüm kalan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 104. bölümde yeni bir oyuncu diziye katıldı. Yalan Dünya'dan tanıdığımız Hakan Meriçliler, Karabatak Ziya rolüyle dizide boy gösterdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Kudret, CIA tarafından Ekrem'in konumuna getirildi. Ekrem'in sahip olduğu otel Kudret'e devredildi. Kudret'i ortadan kaldırmak için İlyas'ın yaptığı plan suya düştü. Onu indirmek için gittikleri otelden eli boş döndüler. Kudret, bu sırada hastanede Derya'nın karşısına çıkar. Ona süpriz şekilde evlenme teklifi yapan Kudret, aldığı ret cevabı karşısında onu kaçırır, Bu olayı izleyen Meryem, çantasından silahını çıkarır. Ama olayı sadece izlemekle kalır. Elinden birşey gelmez. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 104. son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz. İşte detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 104. son bölümde; CIA'in gözden çıkardığı Ekrem, Hızır'ın ellerinden ölüme yollanırken diğer tarafta Şahin Ağa da Ünal Kaplan'dan intikamını almaya çok yakındır. Düşmanların tek tek yok edildiği günlerde, Ekrem'in otellerine el koyarak legalleşme yolunda adım atan Çakırbeylilerin hevesleri kursaklarında kalır. Ellerindeki devir işlemlerine ait belgeler dahi Hızır'dan bir adım önde giden Sam'in planlarına engel olamayacaktır. Arkasına CIA'in büyük desteğini alan Kudret'in daha güçlü bir halde korku salmaya devam edeceği aşikardır.