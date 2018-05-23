MAGAZİN

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 104. son bölüm izle: Kudret, Derya'yı kaçırdı!

DİZİ HABERLERİ  | 23.05.2018 07:43 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 104. son bölümü heyecanla izlendi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümünde Hakan Meriçliler, Karabakatak Ziya karakteri ile diziye katıldı. Geçen bölümde öldürülen Ekrem'in yerine CIA, Kudret'i geçirdi. Babasını bilen öldüren Kudret için İlyas'ın bir planı vardır. Fakat Kudret, o sırada hastaneye gider ve Derya'nın karşısına çıkar. ona evlenmek teklifi yapan Kudreti aldığı ret cevabı karşısında Derya'yı kaçırır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 104. son bölüm izle: Kudret, Derya'yı kaçırdı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 104. son bölümü dün akşam, EDHO hayranlarını atv ekranına kilitledi. Sezon finaline son 2 bölüm kalan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 104. bölümde yeni bir oyuncu diziye katıldı. Yalan Dünya'dan tanıdığımız Hakan Meriçliler, Karabatak Ziya rolüyle dizide boy gösterdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Kudret, CIA tarafından Ekrem'in konumuna getirildi. Ekrem'in sahip olduğu otel Kudret'e devredildi. Kudret'i ortadan kaldırmak için İlyas'ın yaptığı plan suya düştü. Onu indirmek için gittikleri otelden eli boş döndüler. Kudret, bu sırada hastanede Derya'nın karşısına çıkar. Ona süpriz şekilde evlenme teklifi yapan Kudret, aldığı ret cevabı karşısında onu kaçırır, Bu olayı izleyen Meryem, çantasından silahını çıkarır. Ama olayı sadece izlemekle kalır. Elinden birşey gelmez. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 104. son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz. İşte detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 104. son bölümde; CIA'in gözden çıkardığı Ekrem, Hızır'ın ellerinden ölüme yollanırken diğer tarafta Şahin Ağa da Ünal Kaplan'dan intikamını almaya çok yakındır. Düşmanların tek tek yok edildiği günlerde, Ekrem'in otellerine el koyarak legalleşme yolunda adım atan Çakırbeylilerin hevesleri kursaklarında kalır. Ellerindeki devir işlemlerine ait belgeler dahi Hızır'dan bir adım önde giden Sam'in planlarına engel olamayacaktır. Arkasına CIA'in büyük desteğini alan Kudret'in daha güçlü bir halde korku salmaya devam edeceği aşikardır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 104. son bölüm izle

Günler geçtikçe dostlarını kaybedip yeni düşmanlar kazanan Hızır'ın ise işleriyle ilgili büyük bir değişime gitmesi artık şart olmuştur. Çakırbeyli hanesinde de huzursuzluk devam etmektedir. Evliliğiyle ilgili kararından dönmeye niyeti olmayan Meryem, anlaşmaya yanaşmayan Hızır ile boşanabilmek için her yola başvurur. Bu yollardan bir tanesinin sonunda ise tüm aileyi parçalayacak bir yıkım olacaktır.

HIZIR - ÜNAL RESTLEŞMESİ: ARTIK DOSTUM DEĞİLSİN!

Hızır Çakırbeyli, Ünal'a artık dostu olmadığını söyleyerek, 'Masanı elinden aldığım gibi bir gün hayatını da elinden alacağım. Asıl kaybeden sensin. Masanı kaybettin gücünü kaybettin. CIA, NATO, Gladyo her gelen masana birini oturttu. Bana düşen de onları öldürmek oldu. Sen CIA'yle pazarlık yaparken ben Ekrem'in kafasına sıkıyordum. Hangimiz güçlüyüz? Bir gün seni öldürmemi istersen, yakınlarıma saldırmana gerek yok. Beni çağır yeter. Ancak beni öldürürsen masanın lideri olursun' dedi. Hızır'ın tehditleri karşısında büyük şok yaşayan Ünal ise, 'Senin bunak dostuna yıllarca ses çıkardım. O hadsiz burada canıma kastetti. Senin hatırın için
canını bağışladım. Çok da umrumdaydı seninle dost olmak. Seni son defa uyarıyorum' dedi.


PARTNERCannes’da kapıda mı kaldılarCannes’da kapıda mı kaldılar
Yeni yaz dizisi Erkenci Kuş'un çekimleri başladı! Yeni yaz dizisi Erkenci Kuş'un çekimleri başladı!
Bizim Hikaye 35. yeni bölüm fragmanı: Ömer sonunda yüzünü gösterdi! ( Son bölümde neler olmuştu?)Bizim Hikaye 35. yeni bölüm fragmanı: Ömer sonunda yüzünü gösterdi! ( Son bölümde neler olmuştu?)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz eşkiya dünyaya hükümdar olmaz s Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 104. bölüm edho atv

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

Ankara'da dehşet! Cinnet getiren anne 7 ve 5 yaşındaki çocuklarını öldürdü

Ankara'da dehşet! Cinnet getiren anne 7 ve 5 yaşındaki çocuklarını öldürdü

Survivor'a veda eden Berna'dan ilginç Turabi itirafı! 'Ben onu sevdim çünkü...'

Survivor'a veda eden Berna'dan ilginç Turabi itirafı! 'Ben onu sevdim çünkü...'

Eren Erdem: MİT tutanaklarını Bülent Tezcan'dan temin ederek tweetler attım

Eren Erdem: MİT tutanaklarını Bülent Tezcan'dan temin ederek tweetler attım

İlginizi Çekebilir

Kanatsız Kuşlar dizisi bitti mi? Kanatsız Kuşlar final bölüm fragmanı yayınlandı

Kanatsız Kuşlar dizisi bitti mi? Kanatsız Kuşlar final bölüm fragmanı yayınlandı

Fox TV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Fox TV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 103. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 103. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO son bölüm izle)

Jet Sosyete dizisine iki sürpriz oyuncu!

Jet Sosyete dizisine iki sürpriz oyuncu!

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ufak Tefek Cinayetler 30. son bölüm izle: Serhan gerçeği öğrendi! (Ufak Tefek Cinayetler 31. yeni bölüm ilk sahnesi)

Ufak Tefek Cinayetler 30. son bölüm izle: Serhan gerçeği öğrendi! (Ufak Tefek Cinayetler 31. yeni bölüm ilk sahnesi)

Yeni yaz dizisi Erkenci Kuş'un çekimleri başladı!

Yeni yaz dizisi Erkenci Kuş'un çekimleri başladı!

Bizim Hikaye 35. yeni bölüm fragmanı: Ömer sonunda yüzünü gösterdi! ( Son bölümde neler olmuştu?)

Bizim Hikaye 35. yeni bölüm fragmanı: Ömer sonunda yüzünü gösterdi! ( Son bölümde neler olmuştu?)

Söz 47. yeni bölüm izle: Tim'in başı büyük belada!

Söz 47. yeni bölüm izle: Tim'in başı büyük belada!

Diriliş Ertuğrul 119. yeni bölüm fragmanı yayında: Heybende ne var Ertuğrul? (Diriliş Ertuğrul 118. son bölüm izle)

Diriliş Ertuğrul 119. yeni bölüm fragmanı yayında: Heybende ne var Ertuğrul? (Diriliş Ertuğrul 118. son bölüm izle)

Yasak Elma 10. yeni bölüm izle: Alihan'ın kararı herkesi şok etti! (Yasak Elma fragmanları, bölüm özeti, oyuncu kadrosu ve konusu)

Yasak Elma 10. yeni bölüm izle: Alihan'ın kararı herkesi şok etti! (Yasak Elma fragmanları, bölüm özeti, oyuncu kadrosu ve konusu)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.