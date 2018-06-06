Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 106. son bölüm izle: Ziya'dan hain tuzak! Derya ile Yaşar öldü mü?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 106. son bölümü, atv ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Şok bir final sahnesi ile sona eren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü sezon finali ne zaman merak ettirdi. Heyecanla izlenen dizinin son bölümünde Kudret ele geçirilmişti. Fakat bu olay Tipi'nin hafızasını da yerine getirmiş ve onu bunalıma sokmuştur. Nevzat, Ünal'ın kendisine lazım olduğunu söyleyerek onu korumasına alır. Dost görünen Ziya, Sam ile Hızır ve Yaşar'ın ölümü üzerine anlaşır. Alparslan'ın tehdine rağmen Yaşar'ın arabasına düğün gününde bomba yerleştirdi ve herkesin gözleri önünde havaya uçurdu. Yaşar ile Derya öldüler mi? Yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Sezon finali ne zaman? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 106. son bölüm tamamı ve detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde, ava giderken avlanan Kudret'in artık kaçacak yeri kalmamıştır. Bu sayede düşmanıyla karşı karşıya gelen Tipi, nihayet aklının kabullenmediği gerçeklerle yüzleşir. Bu yeni travma ile birlikte hafızası yerine geldiğinde, eski haline dönen Tipi'yi kontrol altına almak kolay olmayacaktır. Derya ile yeni bir hayat kurabilmek uğruna silahından vazgeçen Yaşar'ın da düşmanıyla yüzleşme fırsatı bulduğunda verdiği sözden dönüp dönmeyeceği merak konusudur.