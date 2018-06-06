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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 106. son bölüm izle: Ziya'dan hain tuzak! Derya ile Yaşar öldü mü?

DİZİ HABERLERİ  | 06.06.2018 07:31 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 106. son bölümü şok finali sahnesi ile herkesi sarstı. Atv'de dün akşam ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Yaşar ile Derya, sonunda muradlarına erdiler ve evlendiler. Fakat dost görünen Ziya, CIA ile yaptığı anlaşmaya uyarak Derya ile Yaşar'ın arabalarına bomba yerleştirdi ve havaya uçurdu. Tüm ailenin önünde gerçekleşen olay herkesi şok etti. Peki İlyas ile Derya öldü mü? Sezon finali ne zaman? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 106. bölüm tamam

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 106. son bölüm izle: Ziya'dan hain tuzak! Derya ile Yaşar öldü mü?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 106. son bölümü, atv ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Şok bir final sahnesi ile sona eren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü sezon finali ne zaman merak ettirdi. Heyecanla izlenen dizinin son bölümünde Kudret ele geçirilmişti. Fakat bu olay Tipi'nin hafızasını da yerine getirmiş ve onu bunalıma sokmuştur. Nevzat, Ünal'ın kendisine lazım olduğunu söyleyerek onu korumasına alır. Dost görünen Ziya, Sam ile Hızır ve Yaşar'ın ölümü üzerine anlaşır. Alparslan'ın tehdine rağmen Yaşar'ın arabasına düğün gününde bomba yerleştirdi ve herkesin gözleri önünde havaya uçurdu. Yaşar ile Derya öldüler mi? Yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Sezon finali ne zaman? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 106. son bölüm tamamı ve detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde, ava giderken avlanan Kudret'in artık kaçacak yeri kalmamıştır. Bu sayede düşmanıyla karşı karşıya gelen Tipi, nihayet aklının kabullenmediği gerçeklerle yüzleşir. Bu yeni travma ile birlikte hafızası yerine geldiğinde, eski haline dönen Tipi'yi kontrol altına almak kolay olmayacaktır. Derya ile yeni bir hayat kurabilmek uğruna silahından vazgeçen Yaşar'ın da düşmanıyla yüzleşme fırsatı bulduğunda verdiği sözden dönüp dönmeyeceği merak konusudur.

Sırasıyla Yaşar ve Hızır'ı yok etmek isteyen Sam, ölüm makinası olarak bilinen Ziya'yı daha hızlı hareket etmesi konusunda uyarır. Dost görünümlü düşmanların durmadan Cia ile yaptığı pazarlıklar, şimdiye kadar sakin ve temkinli davranan Alparslan'ın dahi sabrını taşıracaktır.

Çakırbeyli hanesinde herkes tehlikede olan evliliklerin peşine düşmüşken Hızır ve Meryem inatlaşmaya devam ederler. Bu diretmeler neticesinde yeni bir hamleyle atağa geçen Meryem'in planı bu kez Hızır'ı yalnızlaştırmak üzere olacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM İZLE

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü şok bir sahne ile sona erince EDHO hayranları, yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkar, sezon finali ne zaman merak etmeye başladılar. Yaşar ile Derya'ya yapılan hain tuzak sonrasında bu ikili diziye veda mı ettiler. Yaşar ile Derya öldü mü? Yoksa Yaşar ile Derya'ya sahte bir ölüm mü hazırlandı? işte bu soruların cevabı yeni bölüm fragmanında cevabını bulabilecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı pazar günleri yayınlanıyor. Ama sizler aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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