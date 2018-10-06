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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 06.10.2018 07:56 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Yeni sezona fırtına gibi başlayan EDHO son bölümde diziye yeni katılan Tunca Aydoğan'ın canlandırdığı Muzi karakteri damgasını vurdu. Yeni sezonda Hızır ve Çakırbeyli ailesi, daha güçlü düşmanlar edinmiştir. Mossad'ın radarına giren Çakırbeyliler'de önce Alparslan'a tuzak kurulur. Şimdi ise İlyas bir tuzağa çekilmektedir. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. 4. sezonuna giren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da diziden çıkanlar kadar yeni katılanlar da konuşuluyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde son olarak Tunca Aydoğan diziye dahil oldu. Zamanın efsane dizisi Yılan Hikayesi'nde Kürşat rolüyle tanınan ünlü oyuncu. Muzi karakteri ile EDHO son bölümde gündem oldu. Mossad'ın radarına giren Hızır ve Çakırbeyli ailesi, yeni ve güçlü düşmanlarına karşı amansız bir mücadeleye girmiş durumda. Önce Alparslan'a tuzak kuran düşmanlarının hedefinde şimdi İlyas var. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde İlyas durumu farkedip kurtulabilecek mi? Yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 110. YENİ BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN ÇIKACAK?

EDHO yeni bölüm fragmanının bu akşam veya yarın akşam yayımlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı çıkar çıkmaz aşağıdaki linkten takip edip izleyebilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

EDHO'YA YENİ OYUNCU

Bu sezon Mustafa Üstündağ ve Hüseyin Avni Danyal'ın da katılımıyla oyuncu kadrosu daha da güçlenen projeye Deniz Çakır'ın ardından hangi kadın oyuncuların katılacağı ise merak konusu olmuştu.

SELİN IŞIK DAHİL OLDU
Son gelen haberlere göre ekibe "Siyah İnci" dizisindeki oyunculuğuyla beğeni toplayan Selin Işık dahil oldu. Sürpriz bir rolle seyirci karşısına çıkacak olan İzmirli oyuncunun bu sezon birçok projeden de teklif aldığı konuşuluyor.

selin ışık

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

90'lı yıllarda yayınlanan Yılan Hikayesi'nde Kürşat rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Tunca Aydoğan, EDHO'da Hızır'ın yeni düşmanı Muzi rolünü canlandırmaya başladı. Geçen bölüm finalinde adamı Devran'ın öldürülmesinin ardından ortaya çıkan Muzi, Alpaslan'a yolda tuzak kurarak öldürmeye çalıştı. Muzi ayrıca Hızır ve İlyas'ı da pusu kurdurdu. Ancak Hızır, İlyas ve Alpaslan bu tuzaklardan kurtulmayı başardı. Arkasında yabancı güçlerin bulunduğu Muzi, Hızır Çakırbeyli'yle yemekte buluştu. Hızır'la anlaşmak isteyen Muzi, 'Bunlar uyarı ateşeydi. İstesem sizi öldürürdüm' dedi. Hızır ise 'Ben anlaştığım insanlarla dost olurum. Ama anlaşamadığım insanlarla birbirimizi öldürmek için zaman tanırım. Sen benim anlaşabileceğim biri değilsin. O yüzden sen ve ben çatışabiliriz' sözleriyle meydan okudu.

Hızır, annesine ve evdeki herkese İlyas’ın otelinden uzak durmalarını söyler. İşe yerleştirdikleri adamlar hiç bir işe yaramazlar. Hızır’ın öldürdüğü Devran MOSSAD’ın adamıdır. Mossad’ın en etkin taşeronlarından biri olan Muzi ile karşı karşıya gelir. İzzet, Fuat’a Muzi’nin MOSSAD’ın hedefine Hızır’ın yerine yeğeni Alparslan’ı koymasını söylemesini ister. Alparslan babasının eski arkadaşı ile yeniden buluşur. Gizli istihbarattan olan bu kişi, Mossad’ın radarına girdiklerini ve Çakırbeylilerden birini öldüreceklerini söyler. Alparslan’ın yaşaması Hızır’ın yaşamasından daha önemlidir. Bu arada Alparslan babasının eski arkadaşından Hızır’ın adamlarından birinin onlara çalışan biri olduğunu öğrenir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Hızır Çakırbeyli mallarının çalınmasının karşılığını anında vermiş, yüzleşmek istediği asıl düşmanlarını ortaya çıkarabilmek adına piyonunu öldürmüştür. Bu eylemiyle çok geçmeden amacına ulaşır ve Mossad'ın en etkin taşeronlarından biri olan Muzi ile karşı karşıya gelir. Hızır'ın bu hamlesini doğru bulmayan Ünal ve Davut, sokakların savaş alanına döneceğinden endişe duyarlar. Alparslan ile görüşen gizli istihbarat da Çakırbeylilerin Mossad'ın radarına girdiğini söyleyerek bu endişelerin yerinde olduğunu kanıtlar. Nitekim uyarılarda bulunan herkes haklı çıkar. Muzi yüzünü gösterir göstermez, Çakırbeylilerin koruyucusu olan Alparslan'ı hedefe koyar. İzzet de Hızır'ın dostlarını, yeni ortaklıklar sunarak yanına çekmeye çalışmaktadır. İlk sapakta Tufan'ın dostlarını satacağını düşünen Tipi, olası düşmanlıkları bir an önce engelleme taraftarıdır. Her ne kadar bu fikrini dile getirse de Hızır onu ciddiye almaz. Diğer tarafta Muzi ile anlaşmak üzere masaya oturan Tufan'ın ise Tipi'nin bilmediği planları vardır.

EDHO son bölümü kaçırdıysanız veya yeniden izlemek istiyosanız aşağıdaki bağlantı ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm tam olarak izleyebilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 109. son bölüm izle

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