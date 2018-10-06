Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. 4. sezonuna giren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da diziden çıkanlar kadar yeni katılanlar da konuşuluyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde son olarak Tunca Aydoğan diziye dahil oldu. Zamanın efsane dizisi Yılan Hikayesi'nde Kürşat rolüyle tanınan ünlü oyuncu. Muzi karakteri ile EDHO son bölümde gündem oldu. Mossad'ın radarına giren Hızır ve Çakırbeyli ailesi, yeni ve güçlü düşmanlarına karşı amansız bir mücadeleye girmiş durumda. Önce Alparslan'a tuzak kuran düşmanlarının hedefinde şimdi İlyas var. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde İlyas durumu farkedip kurtulabilecek mi? Yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 110. YENİ BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN ÇIKACAK? EDHO yeni bölüm fragmanının bu akşam veya yarın akşam yayımlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı çıkar çıkmaz aşağıdaki linkten takip edip izleyebilirsiniz. EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI EDHO'YA YENİ OYUNCU Bu sezon Mustafa Üstündağ ve Hüseyin Avni Danyal'ın da katılımıyla oyuncu kadrosu daha da güçlenen projeye Deniz Çakır'ın ardından hangi kadın oyuncuların katılacağı ise merak konusu olmuştu.

SELİN IŞIK DAHİL OLDU

Son gelen haberlere göre ekibe "Siyah İnci" dizisindeki oyunculuğuyla beğeni toplayan Selin Işık dahil oldu. Sürpriz bir rolle seyirci karşısına çıkacak olan İzmirli oyuncunun bu sezon birçok projeden de teklif aldığı konuşuluyor. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU? 90'lı yıllarda yayınlanan Yılan Hikayesi'nde Kürşat rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Tunca Aydoğan, EDHO'da Hızır'ın yeni düşmanı Muzi rolünü canlandırmaya başladı. Geçen bölüm finalinde adamı Devran'ın öldürülmesinin ardından ortaya çıkan Muzi, Alpaslan'a yolda tuzak kurarak öldürmeye çalıştı. Muzi ayrıca Hızır ve İlyas'ı da pusu kurdurdu. Ancak Hızır, İlyas ve Alpaslan bu tuzaklardan kurtulmayı başardı. Arkasında yabancı güçlerin bulunduğu Muzi, Hızır Çakırbeyli'yle yemekte buluştu. Hızır'la anlaşmak isteyen Muzi, 'Bunlar uyarı ateşeydi. İstesem sizi öldürürdüm' dedi. Hızır ise 'Ben anlaştığım insanlarla dost olurum. Ama anlaşamadığım insanlarla birbirimizi öldürmek için zaman tanırım. Sen benim anlaşabileceğim biri değilsin. O yüzden sen ve ben çatışabiliriz' sözleriyle meydan okudu.