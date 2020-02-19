Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 157. son bölüm izle! Damla öldü mü? Sema Öztürk ayrıldı mı? EDHO 158. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 18 Şubat Salı akşamı 157. son bölümüyle nefesleri kesti. EDHO son bölümde Bicolar'ın tuzağına düşen Boran, finalde kendisine ihanet eden Yasemin ile yüzleşme yaşadı. Boran ve Yasemin arasında neler yaşanacağı ise merak konusu oldu.

SEMA ÖZTÜRK EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'A VEDA ETİ

EDHO'nun yeni bölümünde Alparslan'ın avukatı Damla karakteri de ölerek diziye veda etti. Sema Öztürk'ün canlandırdığı Damla karakteri Altan'ın tuzağına düşüyor ve öldürüldü.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 158. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 25 Şubat Salı akşamı ekrana gelecek olan 158. yeni bölüm fragmanı ise ATV tarafından önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bicoların, yeğenleri Demet üzerinden kurdukları intikam planı, Boran'ın kolayca tuzağa düşmesine neden olmuştur. Tek dertleri kardeşlerinin ölümü olmayan Bicolar, Boran'ın masum sandığı Demet üzerinden, Hızır'a kaptırdıkları paraların da yerini öğrenmeye çalışırlar. Masum birinin ölümüne neden olmaktansa bildiği her şeyi paylaşmaya razı olan Boran'ın anlattıkları, masanın Tufan üzerine kurduğu tüm planları boşa çıkaracaktır. Boran'ı öldürecek şey ise Bicoların silahından çıkacak kurşundan önce, sevdiği ve güvendiği kadının onu aldattığı gerçeğiyle yüzleşmek olacaktır. Paraların yeri ile birlikte Nasuh'un yaşadığı bilgisini de edinen Bicolar, çok geçmeden bu bilgiyi Altan ile paylaşırlar. Altan için her şey yolunda giderken Hızır için ise durum bunun tam aksidir. Hızır, Nasuh'u konuşturarak nihayet Feyyaz'ın hain olduğu öğrenen Damla'nın hayatının tehlikede olduğunu öğrendiğinde artık her şey için çok geç kalınmış olacaktır. Boran'ın düşmanlarıyla paylaştıkları yüzünden sadece para değil itibar da kaybeden masanın tüm bu yaşananların üstesinden gelmesi kolay olmayacaktır.

