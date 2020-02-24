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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 158. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da Tufan ve Nasuh ölecek mi?

DİZİ HABERLERİ  | 24.02.2020 02:38 | Son Güncelleme

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 158. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. EDHO'nun yeni bölümünde, Bicolar'ın tuzağına düşen ve paraların yerini söyleyen Boran için masa toplanıyor. Boran masadan kendisi için infaz kararı çıkacağını düşünüyor. Diğer yandan ise Çakırbeyliler, Nasuh, Tufan ve Bicolar'ın liderini öldürmek için pusu kuruyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 158. yeni bölüm fragmanı.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 25 Şubat Salı ekrana gelecek olan 158. yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde Bicolar'ın tuzağına düşen ve rehin alınan Boran, Yasemin'in öldürülmemesi için paraların yerini söylemişti. Yasemin'in de kendisine ihanet ettiği ortaya çıkan Boran için masada hüküm verilecek. İnfaz edileceğini anlayan Boran'ın "Bu kadar olaydan sonra beni masaya tebrik etmeye mi çağırıyorlar?" sözleri dikkat çekiyor.

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Diğer yandan ise Hızır, Alpaslan ve İlyas, düşmanlarını yok etmek için büyük bir hamle yapıyor. Tufan, Nasuh ve Bicolar'ın liderinin toplantı yaptığı evi gözleyen Çakırbeyliler, üçünü de aynı anda öldürmek için plan yapıyor.

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

EDHO son bölümde Bicolar ile Çakıbeyliler arasındaki savaş kızıştı. Bicolar, Yasemin'i kullanarak Boran'a tuzak kurdu ve paraların yerini öğrendi. Tuzağa düşen Boran ise Yasemin'in ihanetini öğrenince şok yaşadı.

Alparslan'ın avukatı Damla, Altan'ın tuzağına düşerek öldürüldü. Ünlü oyuncu Sema Öztürk de EDHO'ya veda etti.

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