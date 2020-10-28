Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 169. son bölümde Yaman'dan masaya şok baskın! Kimi öldürecek? EDHO 170. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil ve Sabina Toziya'nın başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 27 Ekim Salı akşamı ekrana gelen 169. son bölümüne Engin Benli'nin canlandırdığı Yaman Korkmaz karakteri damga vurdu. Toplantı sırasında masaya operasyon yapan Yaman'ın adamları, korumaları etkisiz hale getirdi. Yaman'ın şok baskını masadakileri tedirgin etti. Yaman Korkmaz'ın "Duyduğuma göre masada her şey için el kaldırılıyormuş. Ölmek istemeyen el kaldırsın. Kaldırın ellerinizi yoksa sıkarım" tehditlerine Hızır Çakırbeyli ise "Sıkmazsan adam değilsin" yanıtını verdi.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 3 Kasım Salı ekrana gelecek olan 170. yeni bölümünden fragman ise henüz ATV tarafından yayınlanmadı.
Hızır Çakırbeyli, hayatının en büyük sınavını canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'la verir. Başına buyruk yaptıkları yüzünden yeğenini masadan kovan Hızır Reis, bununla yetinmeyip aileden de kovar.
Akıl hocalığını yapan Şahin Ağa'nın yol vermesiyle hayatında yeni bir sayfa açan Alpaslan, aklının yanına bir de bilek gücünü katar.
Teyzesi Ceylan Çakırbeyli'yi de karşısına alan Alpaslan, düşmanlarının karşısına çıkmaya hazırdır. Mazlumun, güçsüzün ve düşkünün yanında olmak için Çakırbeyli soyadını geride bırakan Alpaslan'ın önündeki en büyük engel ise Korkmazlardır.
Bu uğurda yeni bir ekip kuran Alpaslan'nın büyük kozu ise Kubilay olacaktır. Tüm masayı karşısına alan Yaman Korkmaz'ın şimdiki durağı ise Haşmet Façalı olur. Façalı'nın evine giden Yaman Korkmaz, gövde gösterisi yapar.
Hızır Reis ise Korkmazlar'ın planlarına karşı kendi planlarını devreye sokmaya hazırdır.
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