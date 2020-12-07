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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da Hızır'dan Yaman'a sert uyarı: Bedelini ağır ödersin

07.12.2020 01:40 | Son Güncelleme:
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin merakla beklenen 175. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. EDHO yeni bölüm fragmanında Hızır Çakırbeyli Yaman'ı tehdit ediyor. Hızır'ın "O masadan en ufak bir yanlış yaparsan bedelini ağır ödersin. Ne aileni ne de dostlarını bırakırım" sözleri dikkat çekiyor. İşte EDHO yeni bölüm fragmanı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 8 Aralık Salı ekrana gelecek olan 175. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO'nun yeni bölümünde . Hızır'ın kendisine masada yer açtığı Yaman yaptığı hamlelerle dikkat çekecek. Hızır ise "Masadaki her adamın hayatı benim garantimde. Yaman hariç" sözleriyle Yaman'ın hayatıyla ilgili mesaj veriyor.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alpaslan Çakırbeyli'nin Derman Korkmaz'ı ortadan kaldırmasıyla dengeler değişir.

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Yaman Korkmaz, Çakırbeylilere iyiden iyiye bilenir. Hızır Çakırbeyli, her zamanki gibi kurduğu oyundan açık vermez.

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Kendisine karşı gelen yeğeni Alpaslan'ın, Derman Korkmaz'ı ortadan kaldırmasıyla bir yandan gurur duyan Hızır Reis, bir yandan da hayatından endişe eder.

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Hızır Çakırbeyli abisinin emaneti canından çok sevdiği Alpaslan'ın hayatından endişe ederken Bahar Sincanlı'yla başlayan gönül ilişkisi yüzünden ortalık karışır.

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Çocukluk arkadaşı Ömür'ün Bahar'ı yok etme planından sonra Bahar'ı yanından ayırmayan Hızır, oğlu Hızır Ali'nin kendisinden uzaklaşmasına neden olur.

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Hızır Reis, Hızır Ali'nin de Alpaslan gibi kendi başına kararlar vererek hayatını riske atmak istemez.

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