Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da Ceylan ölecek mi? Sanem Çelik diziden ayrılıyor mu?

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 16 Şubat Salı akşamı 182. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Bir haftalık aranın ardından yeni bölümüyle seyircisiyle buluşacak olan EDHO'da şaşırtan gelişmeler yaşanacak.

CEYLAN ÖLDÜ MÜ?

EDHO son bölümde Ebru'nun ihanetiyle şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır'ın tüm uyarılarına rağmen Cihan'ı öldürür ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koydu. Son bölümün finalinde ise Fuat, Bahar Sincanlı ile birlikte Ceylan'ı kaçırıp, Ceylan'ın ensesine silahı dayadı.

Sanem Çelik'in canlandırdığı Ceylan'a ne olduğu ise yeni bölümde belli olacak.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı devre dışı bırakır ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar. Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar.