MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da Ceylan ölecek mi? Sanem Çelik diziden ayrılıyor mu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da Ceylan ölecek mi? Sanem Çelik diziden ayrılıyor mu?

14.02.2021 23:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 182. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. EDHO'nun son bölümünde kaçırılan Ceylan'ın ensesine silah dayanmıştı. Fragmanda ise İlyas'ın "Ceylan abla hayatta mıydı?" sözleri dizinin hayranlarını meraklandırdı. Fragmanla birlikte 'Ceylan ölecek mi, diziye veda edecek mi?' sorusu gündeme geldi. EDHO'da Sanem Çelik'in canlandırdığı Ceylan'ın ölüp ölmediği ise yeni bölümde yanıt bulacak.

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 16 Şubat Salı akşamı 182. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Bir haftalık aranın ardından yeni bölümüyle seyircisiyle buluşacak olan EDHO'da şaşırtan gelişmeler yaşanacak.

CEYLAN ÖLDÜ MÜ?

EDHO son bölümde Ebru'nun ihanetiyle şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır'ın tüm uyarılarına rağmen Cihan'ı öldürür ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koydu. Son bölümün finalinde ise Fuat, Bahar Sincanlı ile birlikte Ceylan'ı kaçırıp, Ceylan'ın ensesine silahı dayadı.

ceylan1

Sanem Çelik'in canlandırdığı Ceylan'a ne olduğu ise yeni bölümde belli olacak.

0x0-181-bolum-foto-galeri-1612168978771

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı devre dışı bırakır ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar. Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar.

Didem'i kaçırma girişiminde başarısız olan Kaya, bedelini canıyla öder. İdris reis oğlu Kaya'yı toprağa vermenin acısını Hızır Çakırbeyli ve Haşmet Façalı'dan çıkarmak ister. Yaman Korkmaz'ın çevirdiği oyuna düşen İdris Reis, eski defterleri açarak memleketten akrabalarını çağırır. Çakırbeyli ailesi tüm çabalarına rağmen yeni bir muhalif edinmiştir. İdris Reis'e, doğru yolu göstermeye çalışan Tufan Reis ise arada kalır. Ortalığı sakinleştirmek için yaptığı her hamlede başarısız olan Hızır Çakırbeyli de artık yeni bir mücadeleye hazırdır.

Yaman Korkmaz, çevirdiği oyunlarına bir yenisini daha ekleyerek Ceylan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırdığı Cihan'ın yeğeni Özcan'ı ekler. Özcan'ı Hızır Ali'nin üzerine salan Yaman Korkmaz bir taşla iki kuş vurma niyetindedir. Yaman'ın bu hamlesi Façalılar ve İdris Reis arasındaki rekabeti daha da hareketlendirecektir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görenler gözlerine inanamadı! Görenler gözlerine inanamadı!
Çukur 116. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'da amca Cumali dönemi başlıyor! Çukur 116. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'da amca Cumali dönemi başlıyor!
90’ların sevilen şarkıcısının son hali!90’ların sevilen şarkıcısının son hali!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

14 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

14 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Amigo kızının çıplak fotoğrafları sızınca kovuldu!

Amigo kızının çıplak fotoğrafları sızınca kovuldu!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Ünlü spikerin paylaşımları yönetimi rahatsız etti! Flaş karar

Ünlü spikerin paylaşımları yönetimi rahatsız etti! Flaş karar

Diğer Haberler

Sadakatsiz 18. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz'de Selçuk Haluk'un oğlu mu?

Sadakatsiz'de şok gerçek ortaya çıkıyor

Alev Alev 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev'de Çelebi'den Cemre'yi şoke eden hamle

Alev Alev 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev'de Çelebi'den Cemre'yi şoke eden hamle

Çukur 116. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'da amca Cumali dönemi başlıyor!

Çukur 116. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'da amca Cumali dönemi başlıyor!

Sonunda bulundu! Doğu Demirkol'un partneri belli oldu!

Sonunda bulundu! Doğu Demirkol'un partneri belli oldu!

Sefirin Kızı dizisinde bir flaş ayrılık daha! Bülent Şakrak da diziye veda etti

Sefirin Kızı dizisinde bir flaş ayrılık daha

Olağan Şüpheliler dizisinin fragmanı yayınlandı! Olağan Şüpheliler Exxen'de ne zaman başlıyor?

Olağan Şüpheliler'den ilk görüntüler yayınlandı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.