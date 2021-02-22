MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alpaslan ölüyor mu? Yunus Emre Yıldırımer EDHO'dan ayrılacak mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alpaslan ölüyor mu? Yunus Emre Yıldırımer EDHO'dan ayrılacak mı?

22.02.2021 02:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 183. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Dizinin son bölümünde Hızır Çakırbeyli’nin yeğeni Alpaslan Çakırbeyli başından vuruldu. Fragmanda ailedeki herkesin yıkılması ve Hızır'ın gözyaşlarına boğulması dikkat çekiyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Yunus Emre Yıldırımer'in canlandırdığı Alpaslan öldü mü? İşte EDHO yeni bölümden çarpıcı fragman.

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 23 Şubat Salı akşamı 183. yeni bölümüyle ekrana gelecek. EDHO'nun son bölüm final sahnesinde Alpaslan vuruldu. Alpaslan Çakırbeyli karakterine hayat veren Yunus Emre Yıldırımer’in ise diziden ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. EDHO 183. yeni bölüm fragmanında gözyaşlarına boğulan Hızır, intikam için harekete geçiyor.

edho12312

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli, annesinin acısını yaşamaya fırsat bulamadan eşi Ceylan Çakırbeyli ve Bahar Sincanlı'nın kaçırılmasıyla bir şok daha yaşar.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a iki bomba transfer! Caner Kurtaran ve Bahtiyar Engin EDHO'ya katıldıEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a iki bomba transfer! Caner Kurtaran ve Bahtiyar Engin EDHO'ya katıldı

0x0-182-bolum-foto-galeri-1613377833605

Eşini kurtarmak için hemen her yola başvuran Hızır Çakırbeyli, hasmı Yaman Korkmaz'ın da yardımıyla Fuat'ın peşine düşer. Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'ye yardım elini uzatırken bir taraftan da kendi planlarını uygulamaya başlar.

0x0-182-bolum-foto-galeri-1613377833774

Ceylan Çakırbeyli için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda Fuat'ı da ortdan kaldırır.

0x0-182-bolum-foto-galeri-1613377832653

İdris Reis oğlu Kaya'nın hesabını sormak için akrabalarıyla birlikte plan yapar. Façalı ailesinin evine baskın yapmaya hazırlanan İdris Reis'in kardeşi Demir, beraber iş tuttuğu Yaman Kormaz'ın kurduğu oyunda piyon olmaya hazırdır.

0x0-182-bolum-foto-galeri-1613377834116

Abisinin emri ile masa liderliğine gelen İlyas Çakırbeyli ise yaşanan kaos ortamından uzaklaşmak ister.

0x0-182-bolum-foto-galeri-1613377839482
İlyas Çakırbeyli eşi Ömür'le birlikte yurt dışına çıkma planları yapar.

0x0-182-bolum-foto-galeri-1613377836547

Ebru'nun hain çıkmasının ardından adeta diken üstünde duran Hızır Çakırbeyli, kendisine operasyon düzenleyen şebekenin başındaki Fethi'ye ulaşmak için plan yapmaya başlar.

0x0-182-bolum-foto-galeri-1613377837810

Fuat'ın ortadan kalkmasıyla yeni bir oyun kuran Fethi ise Hızır Çakırbeyli'ye kendi kalesinde ders vermek ister.

0x0-182-bolum-foto-galeri-1613377838078
Fethi, Hızır Çakırbeyli'nin otelinde canından çok sevdiği yeğenine pusu kurar.

0x0-182-bolum-foto-galeri-1613377838815

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Çukur'da büyük sır ortaya mı çıkıyor?Çukur'da büyük sır ortaya mı çıkıyor?
Ablasının sperm çaldığı iddiası gündem olmuştu! Canlı yayına konuk olduAblasının sperm çaldığı iddiası gündem olmuştu! Canlı yayına konuk oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

'Seks her yaşta önemli mi' sorusuna güldüren yanıt

'Seks her yaşta önemli mi' sorusuna güldüren yanıt

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı! 'Müthiş yanıldık'

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı! 'Müthiş yanıldık'

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı olay oldu

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı olay oldu

Diğer Haberler

Çukur 117. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Çukur'da Kulkan ölecek mi? Genco Özak diziden ayrılıyor mu?

Ünlü oyuncu Çukur'a veda mı ediyor?

Alev Alev 16. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! İskender ve Ömer arasında büyük gerilim!

Alev Alev'de İskender ve Ömer arasında büyük gerilim!

Çukur 117. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çukur'da amca Cumali ve Sultan Koçovalı gerçeği ortaya çıkıyor!

Çukur'da büyük sır ortaya mı çıkıyor?

'Your Honor' dizisi Türkiye’ye uyarlanıyor

'Your Honor' Türkiye’ye uyarlanıyor! İşte adı

Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir Mucize Doktor'da

Yaprak Dökümü'nün Sedef'i çok sevilen o dizide...

Kim Milyoner Olmak İster yayından kaldırıldı mı? Kim Milyoner Olmak İster neden yok?

Herkes şaşırdı! Yayından kaldırıldı mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.