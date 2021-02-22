Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alpaslan ölüyor mu? Yunus Emre Yıldırımer EDHO'dan ayrılacak mı?

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 23 Şubat Salı akşamı 183. yeni bölümüyle ekrana gelecek. EDHO'nun son bölüm final sahnesinde Alpaslan vuruldu. Alpaslan Çakırbeyli karakterine hayat veren Yunus Emre Yıldırımer’in ise diziden ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. EDHO 183. yeni bölüm fragmanında gözyaşlarına boğulan Hızır, intikam için harekete geçiyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli, annesinin acısını yaşamaya fırsat bulamadan eşi Ceylan Çakırbeyli ve Bahar Sincanlı'nın kaçırılmasıyla bir şok daha yaşar.

Eşini kurtarmak için hemen her yola başvuran Hızır Çakırbeyli, hasmı Yaman Korkmaz'ın da yardımıyla Fuat'ın peşine düşer. Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'ye yardım elini uzatırken bir taraftan da kendi planlarını uygulamaya başlar.

Ceylan Çakırbeyli için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda Fuat'ı da ortdan kaldırır.

İdris Reis oğlu Kaya'nın hesabını sormak için akrabalarıyla birlikte plan yapar. Façalı ailesinin evine baskın yapmaya hazırlanan İdris Reis'in kardeşi Demir, beraber iş tuttuğu Yaman Kormaz'ın kurduğu oyunda piyon olmaya hazırdır.