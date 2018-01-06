Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 87. bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO yeni bölüm ne zaman?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 87. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Atv'de yayınlanan ve başrollerinde Deniz Çakır ve Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü heyecan içinde bekleniyor. İlgiyle izlenen ve izlenme rekorları kıran dizinin son bölümde Nevzat, Hızır ve adamları tarafından kurulan tuzağa düştü. Hızır'ın eline düşen Nevzat'ı ise Fahri öldürdü. Herkesin öldü sandığı Davut'un Ünal ile yaptığı konuşma ise izleyenleri heyecanlandırdı. Dizinin son bölüm finalinde ise Hızır şok oldu. Ömer, vicdan azabı çekmekten ise hapiste yatmayı yeğlerim diyerek polise teslim oluyor. Meryem ile birlikte karardan son anda haberi olan Hızır, buna tepki gösterdi ve oğlu ile vedalaşmadı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragmanı henüz yayınlanmadı. EDHO'nun yeni bölümü ne zaman yayınlanacak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçen sene yine bu zamanlarda yeni yıla dair anlaşmaların yapılması nedeniyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz iki-üç hafta ertelenmişti. Fakat Oktay Kaynarca'nın instagram hesabından aşağıdaki paylaşımı, dizinin hayranlarına umut verdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanları genellikle pazar günleri yayınlanıyor. Fragmanı haberimizdeki linkten takip edebilirsiniz.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı için tıklayınız
"Ben hiç kimseyle pazarlık etmeyeceğim!"
Hızır Çakırbeyli, Nevzat'ın ölümü üzerine planlar yaparken, Ömer'in işlerin daha da sarpa sarmasına neden olacak hamlesi hanede bomba etkisi yaratır. Nevzat'ın bu durumu lehine kullanabileceği aşikardır; fakat Hızır'ın, ailesi üzerinden bir pazarlık yapması söz konusu bile değildir. Bir an önce harekete geçme arzusunda olan Hızır, kimin yanında olacağını, kimin karşısında duracağını görmek için masayı toplar. Ünal Kaplan'ın Nevzat ile yaptığı görüşme masada etkisini gösterecektir. Dostlukların sorgulanacağı toplantının sonunda Çakırbeyliler kendilerini Nevzat'ın namlusunun ucunda bulurlar. Tüm bu yaşananlar ya bir sona ya da yeni bir dönemin başlangıcına neden olacaktır.
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