Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 87. bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO yeni bölüm ne zaman?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 87. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Atv'de yayınlanan ve başrollerinde Deniz Çakır ve Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü heyecan içinde bekleniyor. İlgiyle izlenen ve izlenme rekorları kıran dizinin son bölümde Nevzat, Hızır ve adamları tarafından kurulan tuzağa düştü. Hızır'ın eline düşen Nevzat'ı ise Fahri öldürdü. Herkesin öldü sandığı Davut'un Ünal ile yaptığı konuşma ise izleyenleri heyecanlandırdı. Dizinin son bölüm finalinde ise Hızır şok oldu. Ömer, vicdan azabı çekmekten ise hapiste yatmayı yeğlerim diyerek polise teslim oluyor. Meryem ile birlikte karardan son anda haberi olan Hızır, buna tepki gösterdi ve oğlu ile vedalaşmadı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 87. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragmanı henüz yayınlanmadı. EDHO'nun yeni bölümü ne zaman yayınlanacak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçen sene yine bu zamanlarda yeni yıla dair anlaşmaların yapılması nedeniyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz iki-üç hafta ertelenmişti. Fakat Oktay Kaynarca'nın instagram hesabından aşağıdaki paylaşımı, dizinin hayranlarına umut verdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanları genellikle pazar günleri yayınlanıyor. Fragmanı haberimizdeki linkten takip edebilirsiniz.