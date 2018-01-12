Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şimdi intikam zamanı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Deniz Çakır ve Oktay Kaynarca'nın başrolünü oynadığı fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı heyecanlı bekleyişi sürüyor. Salı günleri atv'de ekrana gelen dizinin son bölümünde Ömer'e, Hızır'ın gözleri önünde yapılan şok saldırısı herkesi sarstı. Ömer, yaptığı hamleler ile bu tehlikeden kurtuldu. Fakat Hızır, başlarına bela olan Pudra Hakkı'dan bunun hesabını nasıl soracak, intikamını alacak mı merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. yeni bölüm fragmanını haberimizden takip edebilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 88. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Son bölümde diziye iki yeni karakter katıldı. Pudra Hakkı adındaki şahıs, uyuşturucu kaçaklığını, masaya getirmek istiyor. Bu yüzden masadakilere yüklü miktarda para vererek onların gözünü boyamak istiyor ve bunda başarılı oluyor. Niyeti ise masaya oturmak. Fakat Hızır, baştan beri karşı olduğu uyuşturucu satışına bu sefer daha sert bir yanıt veriyor. Bu yüzden masada olan ve bu işe giren kim varsa hepsini öldüreceğini dahi söylüyor. Pdura Hakkı ise işlerine set koyan Hızır'a gözdağı vermek için oğlu Ömer'i hedef olarak seçiyor. Hapisteki bir adamını görevlendiren Hakkı, Ömer'i tam da Meryem ile Hızır'ın onu hapiste ziyaret ettiği sırada öldürmesini istiyor. Meryem'in haykırışları arasında Ömer, yaptığı bir iki hamle ile bu tehlikeyi bertaraf ediyor. Bu yüzden kinlenen Hızır, ailesini korumak için Hakkı'dan bunun hesabını soracak ve intikam almak için planlar yapacaktır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. yeni bölüm fragmanı, her zaman olduğu gibi pazar günü yayınlanacak. Aşağıdaki verdiğimiz linkten yeni bölüm fragmanını takip edebilir ve izleyebilirsiniz.