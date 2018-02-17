Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 91. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hızır, Şahin Ağa'yı feda mı etti?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 91. yeni bölüm fragmanı, geçtiğimiz Salı günü ekrana gelen son bölüm sonrasında merakla bekleniyor. EDHO son bölümde Şahin Ağa ile Hızır arasında yıllardır süren dostluk çatırdamaya başladı. Şahin Ağa, Pudra Hakkı'ya tek başına baskın düzenlemek ister fakat adamları ile birlikte kıskıvrak yakalanır. Diğer yandan Hızır ise Hakkı'nın uyuşturucu imal ettiği ve depoladığı yeri havaya uçurmak için Servet'ten özel bir bomba yapmasını ister. Zafer ile bombayı yerleştirmek için depoya giden Servet, Şahin Ağa ve adamlarının yakalandığı görür ve İlyas'a bildirir. Bombanın yerleştirildiği yerde tutulan Şahin Ağa ve adamlarının durumu ne olacak? Hızır, planı için Şahin Ağa'yı feda mı edecek? Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 91. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 91. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ATV'de salı günleri ekrana gelen ve başrollerinde Deniz Çakır ve Oktay Kaynarca'nın oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü heyecanla izlendi. EDHO son bölüm final sahnesi sonrasında ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı merakla beklenmeye başlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde Hızır, Şahin Ağa'yı kurtarmak için birşey yapacak mı? Yoksa Pudra Hakkı'nın imalathanesini bombalamak için feda mı edecek? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı genellikle pazar günleri yayınlanıyor. EDHO yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.