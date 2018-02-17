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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 91. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hızır, Şahin Ağa'yı feda mı etti?

DİZİ HABERLERİ  | 17.02.2018 07:54 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 90. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Salı günlerinin değişmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü izleyenler, EDHO yeni bölüm fragmanını beklemeye başladılar. Son bölümde Şahin Ağa ve adamları, Pudra Hakkı tarafından yakalanmıştı. Tutuldukları depoya konulan bomba ise patlamak üzerededir. Hızır zor bir seçim sürecinde kalır. Acaba planı için Şahin Ağa'yı feda mı edecek? Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 91. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 91. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hızır, Şahin Ağa'yı feda mı etti?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 91. yeni bölüm fragmanı, geçtiğimiz Salı günü ekrana gelen son bölüm sonrasında merakla bekleniyor. EDHO son bölümde Şahin Ağa ile Hızır arasında yıllardır süren dostluk çatırdamaya başladı. Şahin Ağa, Pudra Hakkı'ya tek başına baskın düzenlemek ister fakat adamları ile birlikte kıskıvrak yakalanır. Diğer yandan Hızır ise Hakkı'nın uyuşturucu imal ettiği ve depoladığı yeri havaya uçurmak için Servet'ten özel bir bomba yapmasını ister. Zafer ile bombayı yerleştirmek için depoya giden Servet, Şahin Ağa ve adamlarının yakalandığı görür ve İlyas'a bildirir. Bombanın yerleştirildiği yerde tutulan Şahin Ağa ve adamlarının durumu ne olacak? Hızır, planı için Şahin Ağa'yı feda mı edecek? Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 91. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 91. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ATV'de salı günleri ekrana gelen ve başrollerinde Deniz Çakır ve Oktay Kaynarca'nın oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü heyecanla izlendi. EDHO son bölüm final sahnesi sonrasında ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı merakla beklenmeye başlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde Hızır, Şahin Ağa'yı kurtarmak için birşey yapacak mı? Yoksa Pudra Hakkı'nın imalathanesini bombalamak için feda mı edecek? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı genellikle pazar günleri yayınlanıyor. EDHO yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 91. yeni bölüm fragmanı

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm heyecanla izlendi. EDHO hayranları, bir haftalık aradan sonra atv ekranları başına geçerek son bölümü merakla izlemeye başladılar. Başrollerinde Oktay Kaynarca ile Deniz Çakır'ın paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır, Hurşit'in ağır yaralanması sonrasında Hakkı'dan intikam almak istemektedir. Bu yüzden Servet'ten güçlü bir bomba yapmasını ister. Diğer yandan Ünal ise Hızır ile Hakkı'nın uzlaşması için çalışmaktadır. Bu yüzden Ceylan'a muhasebeciyi götürür. Fakat Hızır'ın uzlaşmak gibi planı olmadığı gibi Servet ile Zafe, birlikte Hakkı'nın deposuna bombayı yerleştirirler. Bu sırada Zafer yakayı ele verir. Zafer'in yakalanması sonrasında onu takip eden Servet, Hızır ile arası bozulan ve kendi başına baskın yapmak isteyen Şahin Ağa ile adamlarının yakalandığını görür. Hızır, büyük bir çıkmaza girmiştir. Yıllardır dostu olan Şahin Ağa mı yoksa Hakkı'dan alacağı intikam mı? Şahin Ağa'nın yakalandığı haberini aldığı zaman Hızır, Hakkı ile uzlaşmaya varmıştır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm final sahnesi sonrasında yeni bölüm fragmanı oldukça merak edilmeye başlandı. Yeni bölümde neler olacak? Hakkı, Şahin Ağa'yı dediği gibi öldürecek mi? Hızır, Hakkı'nın yerine bomba koyduğunu söyleyecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 90. son bölüm izle

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