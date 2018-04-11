Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98. son bölüm izle: Kimsesiz Yaşar namlunun ucunda!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98. son bölümü, hayranlarını şok eden bir final sahnesi ile sona erdi. Deniz Çakır ve Oktay Kaynarca'nın başrolünde oynadığı sevilen dizinin son bölümünde Hızır, Meryem'in hastalığı ile birlikte ona düzenlenen suikastı da öğrenmiş, bu yüzden ölüm emrini verenin peşine düşmüştür. Ve ilk olarak Güneş'i öldürür. Böylece masadakilere gözdağı verir. Hızır diğer yandan Meryem'e yurtdışına çıkma izni verir. Böyle onu bu stresli ortamdan uzak tutmak ister.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde hapisten çıkan Reşit, Hızır'a bela olacak bir tiptir. Hızır, yeni bir savaş istemediği için istediklerini vermek ister. Ama Kimsesiz Yaşar, Reşit'i sevmez "Benim dostum değilsin" diyerek malları vermez. Hızır'ın evine Reşit'i ortadan kaldırmak için izin istemeye gelen Yaşar, orada eski sevgilisi doktor Derya ile karşılaşması onu dumura uğratır. Tek başına çıktığı yolda peşlerine düşen adamların farkında değildir. Kimsesiz Yaşar namlunun ucunda ve ölümle burun burunadır. Kimsesiz Yaşar ölecek mi?