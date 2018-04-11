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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98. son bölüm izle: Kimsesiz Yaşar namlunun ucunda!

DİZİ HABERLERİ  | 11.04.2018 08:02 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98. son bölümü ile atv ekranlarına kilitledi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır, ortaya çıkan Reşit adındaki belayı kumpasa getirmek için istediklerini vermesini söyler fakat Yaşar vermez. Hızır'a bunları anlatırken eve gelen Derya ile karşılaşan Yaşar şok geçirir. Yaşar ile Derya'nın ilişkisi nedir anlaşılmaz. Tek başına evden çıkan Yaşar'ın peşine düşen adamlar onu savunmasız yakalarlar. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98. son bölümü...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98. son bölüm izle: Kimsesiz Yaşar namlunun ucunda!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98. son bölümü, hayranlarını şok eden bir final sahnesi ile sona erdi. Deniz Çakır ve Oktay Kaynarca'nın başrolünde oynadığı sevilen dizinin son bölümünde Hızır, Meryem'in hastalığı ile birlikte ona düzenlenen suikastı da öğrenmiş, bu yüzden ölüm emrini verenin peşine düşmüştür. Ve ilk olarak Güneş'i öldürür. Böylece masadakilere gözdağı verir. Hızır diğer yandan Meryem'e yurtdışına çıkma izni verir. Böyle onu bu stresli ortamdan uzak tutmak ister.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde hapisten çıkan Reşit, Hızır'a bela olacak bir tiptir. Hızır, yeni bir savaş istemediği için istediklerini vermek ister. Ama Kimsesiz Yaşar, Reşit'i sevmez "Benim dostum değilsin" diyerek malları vermez. Hızır'ın evine Reşit'i ortadan kaldırmak için izin istemeye gelen Yaşar, orada eski sevgilisi doktor Derya ile karşılaşması onu dumura uğratır. Tek başına çıktığı yolda peşlerine düşen adamların farkında değildir. Kimsesiz Yaşar namlunun ucunda ve ölümle burun burunadır. Kimsesiz Yaşar ölecek mi?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Hızır Çakırbeyli şüphelerinde yine yanılmamış, arkasından iş çevirdiğini düşündüğü Alparslan'ı takip ederek Meryem ve Ceylan'ı hastanede gafil avlamıştır. Karısının ölümle burun buruna geldiğini öğrenen Hızır'ı kontrol etmek kolay olmayacaktır.

Tüm masanın bir araya geldiği toplantıda, Çakırbeyli Ailesi'ne silah doğrultanların arkasında kim varsa, ne pahasına olursa olsun yok edileceği konusunda anlaşılır. Böylece sevdiklerine dokunanlara neler yapabileceklerini gösteren Çakırbeyliler düşmanlarından gelecek yeni tehlikelere karşı da önlem almış olurlar.

Bu güç gösterisinin hemen ardından yıllardır hapiste olan, normal şartlarda da kolay kolay dışarı çıkması beklenmeyen Reşit adlı bir bela ortaya çıkar. Masadan alacaklı olduğunu söyleyerek karşısına dikilen bu belayı başından savmak isteyen Hızır bunu kolay kolay başaramayacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM İZLE

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