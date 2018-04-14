Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 99. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 99. yeni bölüm fragmanı, dizinin son bölümü finali nedeniyle heyecanla bekleniyor. Deniz Çakır ile Oktay Kaynarca'nın başrolünde oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümü, Kimsesiz Yaşar'da doğrultulan silahların olduğu sahne ile final yapmıştı. Olgun Şimşek'in canlandırdığı Kimsesiz Yaşar karakteri, diziye bu sezon katılmış ve dizinin hayranları tarafından çok sevilmişti. Bu sahne ile bu karakterin sonu mu geldi? Olgun Şimşek diziye veda mı ediyor? Yaşar ölüyor mu? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde Reşit adında yeni bir bela türer. Hızır, belaya karışmamak adına istediklerini vermeyi kabul eder. Fakat Yaşar, Reşit'e malları vermediği gibi racon kesmesi işleri karıştırır. Hızır'ın evinde iken Doktor Derya'nın gelmesi ile Yaşar bir anda değişir. Geçmişinde gelen bir anı ile Yaşar bir anda evden çıkar. Fakat Yaşar'ı takip edenler vardır. Kimsesiz Yaşar'ı tek başına yakalayan adamlar, silahlarını Yaşar'da doğrulttuğu ve bu sahne ile final yapan son bölüm sonrasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı merakla beklenmeye başlandı. Peki EDHO 99. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 99. yeni bölüm fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Hızır Çakırbeyli şüphelerinde yine yanılmamış, arkasından iş çevirdiğini düşündüğü Alparslan'ı takip ederek Meryem ve Ceylan'ı hastanede gafil avlamıştır. Karısının ölümle burun buruna geldiğini öğrenen Hızır'ı kontrol etmek kolay olmayacaktır.
"Karımı öldürme niyetinde olanlar, ölmek neymiş öğrensin!" #edho pic.twitter.com/3xSj25CAki— atv (@atvcomtr) 10 Nisan 2018
Tüm masanın bir araya geldiği toplantıda, Çakırbeyli Ailesi'ne silah doğrultanların arkasında kim varsa, ne pahasına olursa olsun yok edileceği konusunda anlaşılır. Böylece sevdiklerine dokunanlara neler yapabileceklerini gösteren Çakırbeyliler düşmanlarından gelecek yeni tehlikelere karşı da önlem almış olurlar.
"İhanetin cezası ölümdür!" #edho pic.twitter.com/a3tAoSNxHA— atv (@atvcomtr) 10 Nisan 2018
Bu güç gösterisinin hemen ardından yıllardır hapiste olan, normal şartlarda da kolay kolay dışarı çıkması beklenmeyen Reşit adlı bir bela ortaya çıkar. Masadan alacaklı olduğunu söyleyerek karşısına dikilen bu belayı başından savmak isteyen Hızır bunu kolay kolay başaramayacaktır.
Yaşar'ı şok eden karşılaşma! #edho pic.twitter.com/JaawxtNbhR— atv (@atvcomtr) 10 Nisan 2018
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