Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 99. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 99. yeni bölüm fragmanı, dizinin son bölümü finali nedeniyle heyecanla bekleniyor. Deniz Çakır ile Oktay Kaynarca'nın başrolünde oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümü, Kimsesiz Yaşar'da doğrultulan silahların olduğu sahne ile final yapmıştı. Olgun Şimşek'in canlandırdığı Kimsesiz Yaşar karakteri, diziye bu sezon katılmış ve dizinin hayranları tarafından çok sevilmişti. Bu sahne ile bu karakterin sonu mu geldi? Olgun Şimşek diziye veda mı ediyor? Yaşar ölüyor mu? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 99. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde Reşit adında yeni bir bela türer. Hızır, belaya karışmamak adına istediklerini vermeyi kabul eder. Fakat Yaşar, Reşit'e malları vermediği gibi racon kesmesi işleri karıştırır. Hızır'ın evinde iken Doktor Derya'nın gelmesi ile Yaşar bir anda değişir. Geçmişinde gelen bir anı ile Yaşar bir anda evden çıkar. Fakat Yaşar'ı takip edenler vardır. Kimsesiz Yaşar'ı tek başına yakalayan adamlar, silahlarını Yaşar'da doğrulttuğu ve bu sahne ile final yapan son bölüm sonrasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı merakla beklenmeye başlandı. Peki EDHO 99. bölüm fragmanı yayınlandı mı?