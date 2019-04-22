Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da fedailer Hızır'ı kurtaracak mı? EDHO 134. yeni bölüm fragmanı izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 23 Nisan Salı ekrana gelecek olan 134. yeni bölümünden nefes kesen bir fragman yayınlandı. Yeni bölümde Hızır ve Haşmet cezaevinde öldürülmek isteniyor. Hızır, arkadan saldırdıkları Haşmet'i son anda uyararak hayatını kurtarıyor.

Hızır kendisine yapılan saldırıya karşı koymaya çalışırken, yeğeni Alpaslan ise fedailerin liderinden yardım istiyor. Alpaslan'ın 'Bir şey yapmazsak içeride Hızır amcamı, dışarıda ise İlyas amcamı öldürecekler. Mesut'u nasıl bitireceğimin yolunu gösterin' diyor.

HAŞMET HAİN ÇIKAN OĞLU İÇİN EMRİ VERDİ

EDHO son bölümde, İlyas'ın Akif'i vurmasından sonra Mesut operasyon emri verdi. Haşmet ve Hızır evlerinden yaka paça alındı. Haşmet ve Hızır tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer yandan ise Zeki ile iş birliği yapan kişinin kim olduğu ortaya çıktı.

Hızır ve Haşmet cezaevinde içlerindeki haini öğrendi. Haşmet'in oğlu Ferman'ın Zeki ile çalıştığı ortaya çıktı. Haşmet ise oğlu için 'Başına bir mezar taşı dikin' diyerek ölüm verdi.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yeni bir anlaşma yapmak için Mesut'la tekrar bir araya gelen Hızır ve Haşmet'in planı, kardeşlerinin onlardan habersiz yaptığı operasyonla bozulmuştur. Ünal Kaplan ile el sıkışması beklenen Mesut, düşmanlığını devam ettirmek için güçlü bir sebep daha edinir. Akif'e sıkılan kurşunu şahsına yapılmış bir hareket olarak algılar ve hiç vakit kaybetmeden harekete geçer.