Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da fedailer Hızır'ı kurtaracak mı? EDHO 134. yeni bölüm fragmanı izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 23 Nisan Salı ekrana gelecek olan 134. yeni bölümünden nefes kesen bir fragman yayınlandı. Yeni bölümde Hızır ve Haşmet cezaevinde öldürülmek isteniyor. Hızır, arkadan saldırdıkları Haşmet'i son anda uyararak hayatını kurtarıyor.
Hızır kendisine yapılan saldırıya karşı koymaya çalışırken, yeğeni Alpaslan ise fedailerin liderinden yardım istiyor. Alpaslan'ın 'Bir şey yapmazsak içeride Hızır amcamı, dışarıda ise İlyas amcamı öldürecekler. Mesut'u nasıl bitireceğimin yolunu gösterin' diyor.
EDHO son bölümde, İlyas'ın Akif'i vurmasından sonra Mesut operasyon emri verdi. Haşmet ve Hızır evlerinden yaka paça alındı. Haşmet ve Hızır tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer yandan ise Zeki ile iş birliği yapan kişinin kim olduğu ortaya çıktı.
Hızır ve Haşmet cezaevinde içlerindeki haini öğrendi. Haşmet'in oğlu Ferman'ın Zeki ile çalıştığı ortaya çıktı. Haşmet ise oğlu için 'Başına bir mezar taşı dikin' diyerek ölüm verdi.
Yeni bir anlaşma yapmak için Mesut'la tekrar bir araya gelen Hızır ve Haşmet'in planı, kardeşlerinin onlardan habersiz yaptığı operasyonla bozulmuştur. Ünal Kaplan ile el sıkışması beklenen Mesut, düşmanlığını devam ettirmek için güçlü bir sebep daha edinir. Akif'e sıkılan kurşunu şahsına yapılmış bir hareket olarak algılar ve hiç vakit kaybetmeden harekete geçer.
Mesut ile işlerin eskisinden de kötü bir hal alması, hem Çakırbeyli hem de Façalı ailesini derinden sarsacaktır. Bu iki ailenin bir güç gösterisine ihtiyacı olduğunu düşünen Mesut, verdiği talimatla Hızır ve Haşmet'i ailelerin gözleri önünde evlerinden aldırır. Ağabeylerinin zor kullanarak alınmasına şahit olan İlyas ve Behzat'ın dışarıda bırakılmasının ise önemli bir sebebi vardır. O sebep, ortak menfaatler için birlikte hareket eden ikilinin, başlarında ağabeyleri yokken kendilerini öldürtecek bir hataya bulaşacak olmasıdır. Nitekim çok geçmeden bu planın ne kadar yerinde bir plan olduğu kanıtlanır. Ünal Kaplan'ı ölümle tehdit ederek Mesut'u tuzağa çekmesini bekleyen İlyas ve Behzat'ın unuttuğu şey, içlerinde bir muhbir olduğu gerçeği olacaktır.
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