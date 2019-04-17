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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Haşmet ve Hızır haini öğrendi! 'Başına mezar taşı dikin' EDHO 133. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 17.04.2019 01:22 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 133. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde Mesut, Çakırbeyli ve Façalı ailelerine operasyon düzenledi. Haşmet ve Hızır Çakırbeyli evlerinde gözaltına alınarak cezaevine konuldu. İçlerinden birinin Zeki ile irtibat halinde olduğundan şüphelenen Hızır araştırma yaptırdı. Finalde ise Zeki ile iş birliği yapan kişinin Haşmet'in oğlu Ferman olduğu ortaya çıktı. Haşmet ise hainlik yapan oğlu Ferman için ölüm emri verdi. İşte EDHO 133. son bölümde yaşananlar.

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 133. son bölümüyle 16 Nisan Salı akşamı ekrana geldi. EDHO son bölümde, İlyas'ın Akif'i vurmasından sonra Mesut operasyon emri verdi. Haşmet ve Hızır evlerinden yaka paça alındı. Haşmet ve Hızır tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer yandan ise Zeki ile iş birliği yapan kişinin kim olduğu ortaya çıktı.

Hızır ve Haşmet cezaevinde içlerindeki haini öğrendi. Haşmet'in oğlu Ferman'ın Zeki ile çalıştığı ortaya çıktı. Haşmet ise oğlu için 'Başına bir mezar taşı dikin' diyerek ölüm verdi.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yeni bir anlaşma yapmak için Mesut'la tekrar bir araya gelen Hızır ve Haşmet'in planı, kardeşlerinin onlardan habersiz yaptığı operasyonla bozulmuştur. Ünal Kaplan ile el sıkışması beklenen Mesut, düşmanlığını devam ettirmek için güçlü bir sebep daha edinir. Akif'e sıkılan kurşunu şahsına yapılmış bir hareket olarak algılar ve hiç vakit kaybetmeden harekete geçer.

Mesut ile işlerin eskisinden de kötü bir hal alması, hem Çakırbeyli hem de Façalı ailesini derinden sarsacaktır. Bu iki ailenin bir güç gösterisine ihtiyacı olduğunu düşünen Mesut, verdiği talimatla Hızır ve Haşmet'i ailelerin gözleri önünde evlerinden aldırır. Ağabeylerinin zor kullanarak alınmasına şahit olan İlyas ve Behzat'ın dışarıda bırakılmasının ise önemli bir sebebi vardır. O sebep, ortak menfaatler için birlikte hareket eden ikilinin, başlarında ağabeyleri yokken kendilerini öldürtecek bir hataya bulaşacak olmasıdır. Nitekim çok geçmeden bu planın ne kadar yerinde bir plan olduğu kanıtlanır. Ünal Kaplan'ı ölümle tehdit ederek Mesut'u tuzağa çekmesini bekleyen İlyas ve Behzat'ın unuttuğu şey, içlerinde bir muhbir olduğu gerçeği olacaktır.

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