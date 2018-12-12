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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'dan büyük tuzak! İzzet ölüyor mu? EDHO 119. son bölüm final sahnesi izle!

DİZİ HABERLERİ  | 12.12.2018 01:53 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 119. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde, İzzet'i emriyle Tuncay, İlyas'ı öldürmek için tuzak kurdu. İzzet ve Tuncay, İlyas'ı öldü sandı. Ancak İlyas çelik yelek sayesinde saldırıdan kurtuldu. Final sahnesinde ise Hızır Çakırbeyli, İzzet'in karşısına çıktı ve yakaladı. Hızır'ın 'Bu ne ölüm güzelliği' sözü dikkat çekti. Peki EDHO'da İzzet ve Tuncay ölecek mi? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 119. son bölüm final sahnesi ve yaşananlar.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'dan büyük tuzak! İzzet ölüyor mu? EDHO 119. son bölüm final sahnesi izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 119. bölümüyle 11 Aralık Salı akşamı ATV'de ekrana geldi. EDHO son bölümde, Hızır, Çakırbeylilere yapılan hainliğin bedelini Sultan'a ödettikten sonra devreye giren Baran sokaklardaki torbacıları öldürdü. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas Çakırbeyli'yi öldürmek için plan kuran İzzet, Tuncay'a saldırı emrini verdi.

Ancak Çakırbeyliler bu saldırıdan haberdar olunca bir plan yaptı. İçine çelik yelek giyen İlyas saldırı olacağını bildiği halde dışarı çıktı. Temizlik görevlisi kılığında sokağa gelen saldırganlar ise İlyas'ı göğsünden vurdu. Alpaslan ve adamları saldırganları vurdu. Başka bir yerden saldırıyı izleyen Tuncay, yere düşen İlyas'ın öldüğünü sandı ve İzzet'e haber verdi. Ancak final sahnesinde Hızır Çakırbeyli İzzet'e tuzak kurdu. İzzet'in adamı Sabri'yi satın alan Çakırbeyliler, Sabri sayesinde İzzet'in konvoyunun önünü kesti. Karşısında bir anda Hızır'ı gören İzzet ihanete uğradığını anladı ve dondu kaldı. İzzet'in karşısına çıkan Hızır, 'Bu ne ölüm güzelliği İzzet' dedi. Peki EDHO 120. yeni bölümde Hızır ve İlyas, İzzet'i öldürecek mi? Tuncay'a ne olacak?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ
Tuncay tarafından kaçırılıp sorguya alınan Hızır Çakırbeyli, kendisine ve yeğenine yapılanların bedelini Sultan'a ağır ödetmiştir. Dostlarının başına gelenlere kayıtsız kalamayan Boran da ibret-i alem için sokakları savaş alanına çevirir. Sultan'ın işini devam ettiren her kim olursa sonunun ne olacağını açıkça görecektir. Çakırbeylilerin savaştığı düşmanların içinde en tehlikelisi olan İzzet'in ise artık sabrı kalmamıştır. En büyük olma yolunda, devlet içindeki hainleri arkasına alarak Hızır ve İlyas'tan bir an önce kurtulmanın planlarını yapar. Tuncay, İzzet'in bu planları doğrultusunda ilk iş olarak en kolay lokma olan Cengiz'i ağına düşürür. Meltem'in açığa çıkmasına neden olabilecek bu anlaşma, yakın zamanda Alparslan'ın başının belaya girmesine de sebebiyet verebilir.

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