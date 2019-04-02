MAGAZİN

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır ve Ünal düşman mı oluyor? EDHO 131. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 02.04.2019 01:15 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 131. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO yeni bölümde İlyas, Alpaslan'ın hayatının tehlikede olduğunu öğrenince Zeki'yi vurmaktan vazgeçiyor. Alpaslan'a kendisine restoranda saldırı düzenleniyor. Hızır ise masadakilere kurşun sıkıldığı için Ünal Kaplan'a çok sert çıkıyor. Hızır, Ünal'a 'Aldıklarını geri vermezsen seni çok zor duruma düşürürüm' diyor.İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 131. yeni bölüm fragmanı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 2 Nisan Salı ekrana gelecek olan 131. yeni bölümünden nefes kesen bir fragman yayınlandı. Yeni bölümde Hızır'ın Ünal Kaplan'ı tehdit ederek, 'Masamdaki adamlara sıkıyorlardı lider. Vaad ettiğin hiç bir şeyi gerçekleştirmedin. Aldıklarını geri vermezsen seni çok zor duruma düşürürüm. Faturayı da sana keserler' demesi dikkat çekiyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Akif'in evini baskına giden Çakırbeyliler hiç beklemedikleri bir sürprizle karşılaşırlar. En çok İlyas'ı yaralayacak olan bu karşılaşma, Akif'in ölümü üzerine yapılan planların da bozulmasına sebep olur. Akif'le olan hesabı kapatamamalarının bir diğer sebebi ise Alparslan'ın yine herkesten gizli yaptığı planlardır. Fedailerin bir numaralı adamı ile buluşmak üzere gittiği yemekte, sevdiği kadının hain olduğunu söyleyen bir notla karşılaşan Alparslan'ın öfkesini dindirmek kolay olmayacaktır.

Başına gelenlere karşılık masa üyelerine savaş açan Zeki Sivri, sokakları kan gölüne çevirmeleri için dostlarına haber uçurur. Ünal Kaplan ise, masasındakilere düzenlenen suikastların önüne geçemezse liderliğine zarar geleceğini bildiğinden Mesut ile pazarlığa oturacaktır. Bu pazarlık sonucunda Zeki'nin adresini elde edemezse Hızır'ın tehditlerinin lafta kalmayacağının da farkındadır.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
EDHO son bölümde Esra yeniden ortaya çıktı. Dizinin 3. sezonunda İlyas'tan ayrılan Esra ortadan kaybolmuş ama herkes de izi kalmıştı. İlyas'tan olan çocuğunu aldırdığı için ondan boşanan Esra diziden ayrılmıştı.

esra

Fuat'ın peşine düşen Çakırbeyliler, paralarının teslim edildiği kişinin Zeki olduğunu gördüklerinde Ünal Kaplan'ın ihanetine uğradıklarını anlarlar. Liderlerinin yaptığı bu hamleye kayıtsız kalamayacak olan masa üyeleri, bir bedel ödetilmesi konusunda hemfikir olacaklardır.

Hızır'ın planı ise Fuat'ı konuşturarak ihaneti belgelemek ve sonucunda masanın liderini değiştirmektir. Yaptıklarının karşılığında masasını kaybedeceğini tahmin eden Ünal Kaplan da çok iyi bir planla karşılık vermesi gerektiğini bilmektedir.

Çakırbeylilerin elinden kurtulmayı başaran Zeki, kendine yeni ortaklar ararken Façalılardan Ferman'ı tuzağına düşürür. Babası Haşmet'le arası açılan Ferman, Zeki'nin yeni kurbanı olduğunun farkına varamayacak kadar tecrübesiz olduğundan işlerin sarpa sarmasına yol açacaktı


PARTNER"2030'dan geldim" demişti, yine tarih verdi!"2030'dan geldim" demişti, yine tarih verdi!
Çukur dizisinde Çarpışma'dan bir sürpriz daha! Veli'den sonra Cansız da ortaya çıktı! Çukur 60. yeni bölümden ilk sahne!Çukur dizisinde Çarpışma'dan bir sürpriz daha! Veli'den sonra Cansız da ortaya çıktı! Çukur 60. yeni bölümden ilk sahne!
Çarpışma'da vurulan Kadir'e ne olacak? Çarpışma 16. yeni bölüm 2. fragmanı izle!Çarpışma'da vurulan Kadir'e ne olacak? Çarpışma 16. yeni bölüm 2. fragmanı izle!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eşkıya dünyaya hük&uum Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 131. yeni böl& edho EDHO 131. yeni bölüm fragmanı izle

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Avlu dizisinde flaş ayrılık!

Avlu dizisinde flaş ayrılık!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yasak Elma'ya damga vuran romantik anlar!

Yasak Elma'ya damga vuran romantik anlar!

Bizim Hikaye dizisine yeni oyuncu!

Bizim Hikaye dizisine yeni oyuncu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çukur'da Onur Saylak ve Çarpışma fırtınası esti! Veli Cevher Yamaç'a yardım etti! Çukur 59. son bölüm izle!

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

Yasak Elma'da Zeynep ve Dündar evlendi! Zeynep'i şoke eden teklif! Yasak Elma 39. son bölüm final sahnesi izle!

Yasak Elma'da Zeynep ve Dündar evlendi! Zeynep'i şoke eden teklif! Yasak Elma 39. son bölüm final sahnesi izle!

Arka Sokaklar'da Ali şoku! Asaf'ın eline düşen Ali'ye ne oluyor? Arka Sokaklar 512. yeni bölüm fragmanı izle!

Arka Sokaklar'da Ali şoku! Asaf'ın eline düşen Ali'ye ne oluyor? Arka Sokaklar 512. yeni bölüm fragmanı izle!

Çukur dizisinde Çarpışma'dan bir sürpriz daha! Veli'den sonra Cansız da ortaya çıktı! Çukur 60. yeni bölümden ilk sahne!

Çukur dizisinde Çarpışma'dan bir sürpriz daha! Veli'den sonra Cansız da ortaya çıktı! Çukur 60. yeni bölümden ilk sahne!

Çarpışma'da vurulan Kadir'e ne olacak? Çarpışma 16. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Çarpışma'da vurulan Kadir'e ne olacak? Çarpışma 16. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Gülperi dizisinde vurulan Kadir kurtulacak mı? Gülperi 27. yeni bölüm 1. fragmanı izle

Gülperi dizisinde vurulan Kadir kurtulacak mı? Gülperi 27. yeni bölüm 1. fragmanı izle

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.