Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da iki şok ayrılık! EDHO 112. son bölümde Muzi ve Fikret öldü mü?

ATV'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 112. son bölümünde dizinin hayranlarını üzen ayrılıklar yaşandı. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Mustafa Üstündağ, Hüseyin Avni Danyal ve Tarık Ünlüoğlu'nun yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Fikret ve Muzi öldürüldü. Böylece usta oyuncular Tunca Aydoğan ve Atilla Şendil diziden ayrıldı.
ATEŞ EDHO'DA DEHŞET SAÇTI!
EDHO'da Ateş, Fikret’in yanına geldi. Fikret, Davut’un nasıl öldürüldüğünü anlattıktan sonra ise arabasının arkasında gördüğü demiri sordu. Ateş ise Fikret’i göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Geride hiç bir iz kalmaması için ise kamera kayıtlarını da ele geçirdi.
HIZIR ÇAKIRBEYLİ VE HURŞİT ÖLDÜ MÜ?
EDHO'nun son bölüm final sahnesinde ise dizinin hayranlarını şoke eden gelişmeler yaşandı. Hızır, yeni düşmanı Muzi'yi tuzağa düşürerek rehin aldı. Muzi'yi sorgulayan Hızır, aralarındaki haini açıklaması halinde kendisini öldürmeyeceğini söyledi. Muzi tam haini söyleyeceği sırada ise, Ateş tarafından uzun namlulu silahla alnından vurularak öldürüldü. Depodaki Hızır ve adamları ne olduğunu anlayamadan ardı ardına ateş edildi. Bu sırada Hızır'ın adamı Hurşit de vuruldu. Hızır Çakırbeyli ise Ateş tarafından sırtından vurularak yere düştü.
ATİLLA ŞENDİL (EDHO FİKRET) KİMDİR?
Atilla Şendil, 1963 yılında Eskişehir'de doğmuştur. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda görev yapmıştır. 1997 yılında Baba Evi dizisi ile kariyerine adım atan oyuncu; Kurtlar Vadisi, Vicdan, Güllerin Savaşı, Vicdan, Sen de Gitme, OKS Anneleri gibi diziler de rol almıştır. Atv ekranlarında yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil olmuştur ve Fikret karakterini canlandırmaktadır.
TUNCA AYDOĞAN (EDHO MUZİ) KİMDİR?
Bakırköy Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda sanat yaşamına başlayan oyuncu, bir tv filminde reji asistanlığı ve oyunculuk yaparak sinemada çalışma yapmaya başladı. 1999 yılında çevrilen Yılan Hikayesi adlı diziyle çıkış yapan ve tanınan sanatçı, bir süre TRT ve özel tv kanallarında sunuculuk yaptı. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen birçok etkinlikte aktif roller üstlendi.
Yılan Hikayesi dışında Çaylak, Ayva Sarı Nar Kırmızı, Tutkunum Sana, Kara İnci, Her Halimle Sev Beni, Nakş-ı Dil Sultan, İffet ve Aşk Yeniden isimli projelerde rol almıştır.
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