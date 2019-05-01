Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da iki sürpriz ayrılık! Haşmet oğlu Ferman'ı öldürdü! EDHO 135. son bölüm izle!

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 135. son bölümüyle 30 Nisan Salı akşamı ekrana geldi. EDHO son bölümde, fedailerin başına geçen Alpaslan, Hızır'ı cezaevinden çıkarmak için Ünal Kaplan'la anlaşma yaptı. Hızır ise içerden çıktıktan sonra Mesut'tan intikam aldı. Adamlarıyla Mesut'un mekanına baskın düzenleyen Hızır, tek kurşunla Mesut'u öldürdü.

İLHAN ŞEN VE SAYDAM YENİAY EDHO'DAN AYRILDI****

EDHO son bölüm finalinde ise Haşmet'in Ferman için verdiği ölüm kararını Çakırbeyliler durdurmaya çalıştı. Ancak Haşmet, kendilerine ihanet eden oğlu Ferman'ı affetmedi. Ferman bir çiftliğe götürülerek boğularak öldürüldü. Haşmet ise oğlu öldürülürken gözyaşlarına boğuldu. Böylece EDHO'da Mesut'u canlandıran Saydam Yeniay ile Ferman rolündeki İlhan Şen son bölümde diziye veda etti.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akif'in kurduğu tuzak yüzünden, fedailerin en önemli ismi kendini vatan için feda etmek zorunda kalırken Alparslan'ın üzerine, altından kalkması çok zor bir görev yıkılır. Bu durumu da Çakırbeylilerin lehine çevirmeyi başaracak olan Alparslan, hayatını riske atma pahasına, çıktığı yolun sonunu görme konusunda ne kadar kararlı olduğunu bir kere daha kanıtlar. Amcasının özgürlüğü karşılığında elindeki önemli bilgileri paylaşmayı teklif ettiği Mesud ise ölümü üzerine kurulan asıl plandan bihaberdir. Ünal Kaplan'ın da önemli bir rol üstleneceği planda ilk hedef Akif'i saf değiştirmeye ikna etmek olacaktır. Mesud tarafından kaleminin kırıldığını öğrenen Akif'i kandırmak için ise çok çaba sarf etmek gerekmeyecektir.