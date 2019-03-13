Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Zeki Hızır'ı öldürecek mi? EDHO 128. son bölüm final sahnesi izle!

Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz , 12 Mart Salı akşamı ekrana gelen 128. son bölümüyle nefesleri kesti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde sürpriz bir gelişme yaşandı. Çakırbeyliler ve Façalılar ortak düşmanları olan Zeki'ye karşı birlikte plan yaptı ve operasyon düzenledi. Zeki'nin mekanı basılırken, tutsak edilen Alpaslan ise kurtarıldı.

HIZIR MESUT'UN KARARGAHINI HAVAYA UÇURDU!

EDHO'da Hızır ise Ünal Kaplan'ın tüm söylediklerine rağmen yeni bir plan yaptı. Ünal onu engellemeye çalışsa da Hızır artık eski Hızır olmadığını söyledi. Hızır, Ünal'ın tüm engelleme çabalarına rağmen intikam planını devreye soktu. Zeki, Façalılar'a yaklaşmaya çalıştı ama umduğunu bulamadı. Hızır ise yanında Ünal varken, Mesut'un karargahını uzaktan kumandalı bombayla havaya uçurdu. Hızır bunun ardından polisler tarafından evinde gözaltına alındı. Ancak Hızır emniyette sorgudayken istihbarattan Akif geldi ve Hızır'ın sorgusunu kendilerinin yapacağını söyledi. Diğer yandan Mesut'un ise saldırıdan kurtulduğu ortaya çıktı.