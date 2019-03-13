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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Zeki Hızır'ı öldürecek mi? EDHO 128. son bölüm final sahnesi izle!

DİZİ HABERLERİ  | 13.03.2019 01:24 | Son Güncelleme

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 128. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde iki düşman aile Façalılar ve Çakırbeyliler bu defa ortak düşmanları Zeki'ye karşı birlikte hareket etti. Zeki'nin mekanına baskın düzenlendi ve Alpaslan kurtarıldı. Hızır Çakırbeyli ise Mesut'un mekanını bombayla havaya uçurdu. Finalde ise Hızır kafasına çuval geçirilip Zeki'ye teslim edildi. Peki Hızır ölüyor mu? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 128. son bölüm final sahnesi ve yaşananlar.

Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz , 12 Mart Salı akşamı ekrana gelen 128. son bölümüyle nefesleri kesti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde sürpriz bir gelişme yaşandı. Çakırbeyliler ve Façalılar ortak düşmanları olan Zeki'ye karşı birlikte plan yaptı ve operasyon düzenledi. Zeki'nin mekanı basılırken, tutsak edilen Alpaslan ise kurtarıldı.

HIZIR MESUT'UN KARARGAHINI HAVAYA UÇURDU!
EDHO'da Hızır ise Ünal Kaplan'ın tüm söylediklerine rağmen yeni bir plan yaptı. Ünal onu engellemeye çalışsa da Hızır artık eski Hızır olmadığını söyledi. Hızır, Ünal'ın tüm engelleme çabalarına rağmen intikam planını devreye soktu. Zeki, Façalılar'a yaklaşmaya çalıştı ama umduğunu bulamadı. Hızır ise yanında Ünal varken, Mesut'un karargahını uzaktan kumandalı bombayla havaya uçurdu. Hızır bunun ardından polisler tarafından evinde gözaltına alındı. Ancak Hızır emniyette sorgudayken istihbarattan Akif geldi ve Hızır'ın sorgusunu kendilerinin yapacağını söyledi. Diğer yandan Mesut'un ise saldırıdan kurtulduğu ortaya çıktı.

Ancak Hızır Çakırbeyli'yi emniyetten alan Akif, Zeki'nin karşısına çıkardı. Karşısında Hızır'ı eli kolu bağlı bulan Zeki ise Hızır'ı tutsak aldı. Zeki Hızır'a 'Son bir söyleyeceğin var mı?' diye sordu. Peki Zeki Hızır'ı öldürecek mi? Hızır nasıl kurtulacak?

hızır

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 129. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 19 Mart Salı ekrana gelecek olan 129. yeni bölümün fragmanı önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 128. SON BÖLÜM ÖZETİ
Zeki'nin Çakırbeylileri bitirmek üzerine yaptığı planın ilk kurbanı olan Alparslan, sevdikleri uğruna gözünü bile kırpmadan canını feda edebileceğini bir kere daha kanıtlamıştır. Yeğenine yapılanlara karşılık öfke ile düşüncesizce hareket etmesinden korkulan Hızır'ın karşısında ilk duracak kişi Ünal Kaplan olacaktır. Alparslan'ın başına gelenlerin ardından kendi de dahil hiç kimsenin canını umursamayacak olan Hızır, ondan beklenenin aksine mantıklı bir plan yapar. En büyük amacı ise bundan sonra sevdikleriyle değil bizzat kendisiyle savaşmaları gerektiğini düşmanlarına öğretmek olacaktır. Zeki, icraatlarıyla masanın karşısında adeta bir güç gösterisi yaparken gözünü diktiği para ve mallardan önce herkesin nefretine sahip olmuştur. Başta Façalılarla yakınlaşmayı hedefleyen Zeki, bu amacına ulaşamayınca ilk işi Hızır'ı öldürmek için harekete geçmek olacaktır.


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